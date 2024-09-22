أيلة ترعى فعاليات حملة نظفوا العالم 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدمت شركة واحة أيلة للتطوير دعمها لحملة "نظفوا العالم 2024" التي أطلقتها الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في مدينة العقبة برعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي على مدار يومي الأربعاء والخميس 18 و19 أيلول الجاري.
وتترجم هذه الرعاية التي تواصل أيلة تقديمها لفعاليات الحملة بشكل مستمر، اهتمامها البالغ بالاستدامة في البيئة البحرية وضرورة الحفاظ على المكونات الحيوية، وتعكس أيضاً استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تمد جسور التعاون مع المجتمع المحلي بما يعزز ويساند جهود الحفاظ على البيئة.
وشملت الحملة على عدد من الأنشطة البيئة والسياحية والتوعوية، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة واحة أيلة للتطوير وبمشاركة الجهات الرسمية وممثلي المجتمع المحلي والقطاع الخاص والتعليمي وبالتعاون مع مراكز الغوص.
وشارك فريق أيلة للغوص في نشاطات الغوص وتنظيف جوف البحر في منطقة المملح باليوم الاول بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز مندوبآ عن سمو الأميرة بسمة بنت علي والتي انطلقت يوم الاربعاء ، ومشاركة فعاليات اليوم الثاني الخميس الموافق 19/09/2024 مع القوة البحرية والزوارق الملكية الأردنية وفرق الغوص في مديرية الدفاع المدني، ومركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث البحري، وجمعية العقبة للغوص، ومراكز الغوص في مدينة العقبة وشركة Sea Breeze -Sharks Bay -Divers Divers-Fun N Sun-Camel-Hammer Head-RJN-Coral Garden- paradise-Aladdin Sail.
وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: "دأبت أيلة على المشاركة الفاعلة في هذه الحملة ذات الأهداف السامية وتواصل ريادتها في دعم ورعاية الأنشطة الخاصة بحماية الطبيعة وتعد حملة نظفوا العالم 2024 واحدة من المبادرات العالمية المهمة ونسعى لتسليط الضوء على دور الأردن في حماية الطبيعة وإبقاء شواطئنا بأفضل حلة ضمن تعهداتنا بمستقبل أخضر للأجيال المقبلة".
وأضاف المهندس دودين، إن أيلة أخذت زمام المبادرة في تدشين برامج حماية الموارد الطبيعية، والحفاظ على صدارتها في مجال الاستدامة التي تعد من القيم الرئيسية التي ارتكزت عليها خلال العقدين الماضيين ومواكبة النهج العالمي بتطبيق أفضل الممارسات البيئية وتطوير استراتيجية متعددة الأبعاد تقوم على الحفاظ على الحياة الطبيعية البحرية والبرية، ووصولاً إلى الطيور المهاجرة والأنشطة المتخصصة مثل إعادة التدوير واعتماد الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات، والتثقيف البيئي.
من جانبه أكد أمين السر والقائم بأعمال المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية المهندس خالد الكردي على أن الحملة لهذا العام تميّزت بشراكاتها المتعددة مع القطاع الخاص من خلال تسليط الضوء على دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في حماية البيئة البحرية، من خلال التزام الشركات بدعم الممارسات البيئية المستدامة والتي تساهم في الحفاظ على الموارد البحرية وتقليل التلوث، مما يدعم التنوع البيولوجي البحري ويضمن استدامة هذه الثروات للأجيال القادمة."
وشملت حملة "نظفوا العالم 2024" أكثر من موقع على شواطئ مدينة العقبة وضمت تنظيف جوف البحر في الشاطئ الجنوبي في اليوم الاول "موقع المملح" ومرسى أيلة في اليوم الثاني وفرز وتوزين النفايات بمشاركة المتطوعين، بالإضافة إلى استضافة أيلة لفعاليات بيئية متنوعة (جيل أخضر) لأفضل مشروع بيئي يواكب عصر التكنولوجيا بمشاركة 23 مدرسة من المدارس البيئية وأنشطة تفاعلية داخل أروقة أيلة وحفل ختام الحملة سيكون اليوم مساء في فندق "حياة ريجنسي أيلة العقبة".
يشار إلى أن اختيار أيلة كإحدى محطات فعاليات حملة "نظفوا العالم 2024" جاء لالتزامها الكامل بالحفاظ على الحياة الطبيعية في أروقتها وكونها مثالاً يحتذى به في نهج التوازن بين التطوير والاستثمار الحضري متعدد الاستخدامات والاستدامة البيئية، والحفاظ على المقدرات الطبيعية في مراحل التخطيط والتنفيذ.
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