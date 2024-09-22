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أيلة ترعى فعاليات حملة نظفوا العالم 2024

9/22/2024 5:00:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدمت شركة واحة أيلة للتطوير دعمها لحملة "نظفوا العالم 2024" التي أطلقتها الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في مدينة العقبة برعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي على مدار يومي الأربعاء والخميس 18 و19 أيلول الجاري.
وتترجم هذه الرعاية التي تواصل أيلة تقديمها لفعاليات الحملة بشكل مستمر، اهتمامها البالغ بالاستدامة في البيئة البحرية وضرورة الحفاظ على المكونات الحيوية، وتعكس أيضاً استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تمد جسور التعاون مع المجتمع المحلي بما يعزز ويساند جهود الحفاظ على البيئة.
وشملت الحملة على عدد من الأنشطة البيئة والسياحية والتوعوية، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة واحة أيلة للتطوير وبمشاركة الجهات الرسمية وممثلي المجتمع المحلي والقطاع الخاص والتعليمي وبالتعاون مع مراكز الغوص.
وشارك فريق أيلة للغوص في نشاطات الغوص وتنظيف جوف البحر في منطقة المملح باليوم الاول بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز مندوبآ عن سمو الأميرة بسمة بنت علي والتي انطلقت يوم الاربعاء ، ومشاركة فعاليات اليوم الثاني الخميس الموافق 19/09/2024 مع القوة البحرية والزوارق الملكية الأردنية وفرق الغوص في مديرية الدفاع المدني، ومركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث البحري، وجمعية العقبة للغوص، ومراكز الغوص في مدينة العقبة وشركة Sea Breeze -Sharks Bay -Divers Divers-Fun N Sun-Camel-Hammer Head-RJN-Coral Garden- paradise-Aladdin Sail.
وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: "دأبت أيلة على المشاركة الفاعلة في هذه الحملة ذات الأهداف السامية وتواصل ريادتها في دعم ورعاية الأنشطة الخاصة بحماية الطبيعة وتعد حملة نظفوا العالم 2024 واحدة من المبادرات العالمية المهمة ونسعى لتسليط الضوء على دور الأردن في حماية الطبيعة وإبقاء شواطئنا بأفضل حلة ضمن تعهداتنا بمستقبل أخضر للأجيال المقبلة".
وأضاف المهندس دودين، إن أيلة أخذت زمام المبادرة في تدشين برامج حماية الموارد الطبيعية، والحفاظ على صدارتها في مجال الاستدامة التي تعد من القيم الرئيسية التي ارتكزت عليها خلال العقدين الماضيين ومواكبة النهج العالمي بتطبيق أفضل الممارسات البيئية وتطوير استراتيجية متعددة الأبعاد تقوم على الحفاظ على الحياة الطبيعية البحرية والبرية، ووصولاً إلى الطيور المهاجرة والأنشطة المتخصصة مثل إعادة التدوير واعتماد الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات، والتثقيف البيئي.
من جانبه أكد أمين السر والقائم بأعمال المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية المهندس خالد الكردي على أن الحملة لهذا العام تميّزت بشراكاتها المتعددة مع القطاع الخاص من خلال تسليط الضوء على دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في حماية البيئة البحرية، من خلال التزام الشركات بدعم الممارسات البيئية المستدامة والتي تساهم في الحفاظ على الموارد البحرية وتقليل التلوث، مما يدعم التنوع البيولوجي البحري ويضمن استدامة هذه الثروات للأجيال القادمة."

وشملت حملة "نظفوا العالم 2024" أكثر من موقع على شواطئ مدينة العقبة وضمت تنظيف جوف البحر في الشاطئ الجنوبي في اليوم الاول "موقع المملح" ومرسى أيلة في اليوم الثاني وفرز وتوزين النفايات بمشاركة المتطوعين، بالإضافة إلى استضافة أيلة لفعاليات بيئية متنوعة (جيل أخضر) لأفضل مشروع بيئي يواكب عصر التكنولوجيا بمشاركة 23 مدرسة من المدارس البيئية وأنشطة تفاعلية داخل أروقة أيلة وحفل ختام الحملة سيكون اليوم مساء في فندق "حياة ريجنسي أيلة العقبة".
يشار إلى أن اختيار أيلة كإحدى محطات فعاليات حملة "نظفوا العالم 2024" جاء لالتزامها الكامل بالحفاظ على الحياة الطبيعية في أروقتها وكونها مثالاً يحتذى به في نهج التوازن بين التطوير والاستثمار الحضري متعدد الاستخدامات والاستدامة البيئية، والحفاظ على المقدرات الطبيعية في مراحل التخطيط والتنفيذ.

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