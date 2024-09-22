أسعار الخضار والفواكه اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 25 و40 قرشا، والبطاطا 25 و38 قرشا، والبندورة 10 و20 قرشا، والجزر 40 و70 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 20 و50 قرشا، والليمون 25 و60 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.

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