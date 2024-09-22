أسعار الخضار والفواكه اليوم

أسعار الخضار والفواكه اليوم
التاريخ
9/22/2024 5:00:43 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3348 طنا، منها 2091 طن خضار، و1011 طن فواكه، و244 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 25 و40 قرشا، والبطاطا 25 و38 قرشا، والبندورة 10 و20 قرشا، والجزر 40 و70 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 20 و50 قرشا، والليمون 25 و60 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.
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