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أمنية تمضي قدما في خططها بتوسيع شبكة الفايبر في جنوب شرق وشمال غرب العاصمة عمّان والبلقاء والزرقاء

9/22/2024 5:00:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة أمنية، المزود الرائد لخدمات الاتصالات في الأردن، عن توسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية "الفايبر" لتشمل مناطق جديدة في جنوب شرق العاصمة عمّان وشمال غرب العاصمة، بالإضافة إلى مناطق غرب عمّان ومحافظتي البلقاء والزرقاء.
والمناطق الجديدة التي شملتها التغطية هي: القلعة، الظهير، الرجيب، الروابي، وادي السير، أم الأسود، بلال، سحاب، العبدلية، ماحص، السهل، النصر، دابوق، الغويرية، الرباحية، النعير، السويسة، الصنوبر، زبدة، البصة، رميدان، الدير، الثغرة، الدبة، أبو السوس، الغروس، أم نجاصة، ووادي الشتاء.
ويأتي هذا التوسع تنفيذا لاستراتيجية شركة أمنية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة ودعم توجهات الأردن نحو التحول الرقمي الشامل، كما يعزز من التزام الشركة بتقديم خدمات اتصالات متقدمة وعالية الجودة لكافة شرائح المجتمع، حيث ستسهم شبكة الفايبر الموسعة في تحسين جودة الاتصالات وتوفير سرعات إنترنت فائقة السرعة، مما سيمكن المواطنين والشركات من الاستفادة من الخدمات الرقمية المتطورة بشكل أفضل.
وفي تعليقه على هذا التوسع، أكد رئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية خلدون سويدان، على أهمية مواصلة شركة أمنية تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية كركيزة أساسية لتحويل الأردن إلى مجتمع رقمي متكامل، وقال: سيسهم توسيع نطاق شبكة الفايبر الخاصة بشركة أمنية في توفير تجربة اتصال متميزة لعملائنا، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية من خلال تقديم حلول اتصالات مبتكرة مما يتيح لهم الوصول إلى التطبيقات والخدمات الرقمية بسهولة، ويدعم أيضا جهود الحكومة في تحقيق أهداف التحول الرقمي الوطني."
وأعرب سويدان عن أمله في أن يكون هذا التوسع خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية الشركة في بناء مجتمع رقمي متكامل يساهم في تحسين جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للتعليم، والعمل، والتواصل، لافتاً إلى أن الشركة ستواصل توسيع نطاق خدماتها بما يتماشى مع احتياجات السوق وتطلعات العملاء.

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