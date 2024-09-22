أمنية تمضي قدما في خططها بتوسيع شبكة الفايبر في جنوب شرق وشمال غرب العاصمة عمّان والبلقاء والزرقاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة أمنية، المزود الرائد لخدمات
الاتصالات في الأردن، عن توسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية "الفايبر"
لتشمل مناطق جديدة في جنوب شرق العاصمة عمّان وشمال غرب العاصمة، بالإضافة إلى
مناطق غرب عمّان ومحافظتي البلقاء
والزرقاء.
والمناطق الجديدة التي شملتها التغطية هي:
القلعة، الظهير، الرجيب، الروابي، وادي السير، أم الأسود، بلال، سحاب، العبدلية،
ماحص، السهل، النصر، دابوق، الغويرية، الرباحية، النعير، السويسة، الصنوبر، زبدة،
البصة، رميدان، الدير، الثغرة، الدبة، أبو السوس، الغروس، أم نجاصة، ووادي الشتاء.
ويأتي هذا التوسع تنفيذا لاستراتيجية شركة
أمنية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية
الرقمية في المملكة ودعم توجهات الأردن نحو التحول الرقمي الشامل، كما يعزز من التزام
الشركة بتقديم خدمات اتصالات متقدمة
وعالية الجودة لكافة شرائح المجتمع، حيث ستسهم شبكة الفايبر الموسعة في تحسين جودة
الاتصالات وتوفير سرعات إنترنت فائقة السرعة، مما سيمكن المواطنين والشركات من
الاستفادة من الخدمات الرقمية المتطورة بشكل أفضل.
وفي تعليقه على هذا التوسع، أكد رئيس الدائرة
التجارية في شركة أمنية خلدون سويدان، على أهمية مواصلة شركة أمنية تعزيز
استثماراتها في البنية التحتية الرقمية كركيزة أساسية لتحويل الأردن إلى مجتمع
رقمي متكامل، وقال: سيسهم توسيع نطاق شبكة الفايبر الخاصة بشركة أمنية في توفير تجربة اتصال متميزة لعملائنا، ومواكبة
التطورات التكنولوجية العالمية من خلال تقديم حلول اتصالات مبتكرة مما يتيح لهم
الوصول إلى التطبيقات والخدمات الرقمية بسهولة، ويدعم أيضا جهود الحكومة في تحقيق
أهداف التحول الرقمي الوطني."
وأعرب سويدان عن أمله في أن يكون هذا التوسع
خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية الشركة في بناء مجتمع رقمي متكامل يساهم في تحسين جودة
الحياة وفتح آفاق جديدة للتعليم، والعمل، والتواصل، لافتاً إلى أن الشركة ستواصل توسيع
نطاق خدماتها بما يتماشى مع احتياجات السوق وتطلعات العملاء.
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