"نستله" تحصل على شهادة "أفضل مكان للعمل" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

(MENAFN
- APCO Worldwide) حصلت شركة "نستله" على شهادة أفضل مكان للعمل ®Great Place to Work في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما تم تصنيفها كأفضل مكان للعمل للنساء في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024. ويؤكد هذه التزام الشركة بتنمية بيئة عمل يشعر فيها كل موظف بإحساس الانتماء ويتمتع بفرص متساوية للنمو الشخصي والمهني.
وتعليقاً على هذا الانجاز، قال ديفيد مولوتو، مدير الموارد البشرية الإقليمي في نستله لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أشكر جميع موظفينا في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الذين يعتبرون نستله أفضل مكان للعمل، والذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بعملهم ومساهماتهم القيّمة والمؤثرة داخل المجتمع. نؤمن في نستله بأن موظفينا هم الركيزة الرئيسية لنجاحنا، وأن تفانيهم وحماسهم ساهما في جعل نستله بيئة محفزة للنمو والمشاركات الإيجابية".
وتدير نستله 24 مصنعًا وتوظف أكثر من 12,000 شخص في 19 دولة، وتحتضن قوة عاملة متنوعة تمثل ما يقرب من 90 جنسية. وتحرص باستمرار على إطلاق العديد من المبادرات لدعم موظفيها، بما في ذلك السياسة العالمية الشاملة لإجازة الوالدين، وترتيبات العمل المرنة، وبرامج رعاية الأسرة، وبرنامج مساعدة الموظفين، ومجموعة متنوعة من فرص التطوير مثل التوجيه والتدريب.
وفي وقت سابق من العام الحالي، حصلت نستله على "علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين" من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تكريماً لجهودها في تعزيز بيئة عمل داعمة للوالدين.
يتم منح شهادة "أفضل مكان للعمل" من قبل هيئة عالمية لثقافة بيئة العمل تقوم بتقييم تجارب الموظفين في جميع أنحاء العالم من خلال نموذج الثقة©، والذي يركز على المصداقية والاحترام والإنصاف والرفقة.
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