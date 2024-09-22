حساسية البرد.. ماذا تعرف عنها؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- يعلم العديد من الأفراد أن لديهم حساسية من الغبار والتلوث والأدوية، ولكن هل تعلم أنك قد تكون ممن يصابون بحساسية من البرد.
تعرف حساسية البرد بأنها: رد فعل للجلد عند الإصابة بالبرد، ويؤدي إلى ظهور حبوب حمراء تثير الحكة (شرى البرد)، وتختلف شدة أعراض حساسية البرد من شخص لآخر.
وغالباً ما تصيب حساسية البرد الشباب، وتختفي جميع آثارها خلال أعوام. وإذا كنت تعتقد أنك مصاب بحساسية البرد، يجب عليك استشارة الطبيب، ويتضمن العلاج غالباً تناول مضادات الهيستامين، وتجنب التعرض للهواء البارد أو شرب المياه الباردة.
أعراض حساسية البرد
تتضمن أعراض حساسية البرد ما يأتي:
- طفح مؤقت ورضوض تثير الحكة في مناطق الجلد التى تعرضت للبرد.
- سوء حالة الحساسية كلما ارتفعت درجة حرارة الجلد.
- تورم اليدين عند حمل أغراض باردة.
- تورم الشفتين والحنجرة عند ابتلاع طعام أو شراب بارد. وقد تتضمن ردات الفعل الشديدة ما يأتي:
- رد فعل للجسم كله، والذي قد ينتج عنه إغماء، تسارع في نبضات القلب، تورم للأطراف والجذع، والتعرض لصدمة.
- تورم اللسان والحنجرة، مما قد يسبب صعوبة فى التنفس.
تبدأ أعراض حساسية البرد بعد فترة صغيرة من تعرض الجلد لانخفاض مفاجئ في درجة حرارة الجو أو المياه الباردة، ويوجد بعض الناس الذين تصيبهم حساسية البرد عند التعرض لدرجات حرارة دافئة.
ويزيد احتمال الإصابة بحساسية البرد فى الأجواء الرطبة والرياح.
وتكون الأعراض شديدة عند تعرض الجسم كله لرد فعل تجاه البرد، مثل السباحة فى المياه الباردة، وقد تؤدي تلك الحساسية إلى فقدان الوعى أو الغرق. وقد تختفي حساسية البرد عند بعض الناس بعد أسابيع أو شهور عدة، أو قد تستمر لفترة أطول.
أسباب حساسية البرد
لا توجد أسباب واضحة وراء الإصابة بحساسية البرد، فبعض الناس لديهم خلايا جلدية حساسة جداً نتيجة سمات وراثية، فيروس أو مرض.
وفي أغلب الحالات يسبب التعرض للبرد انتشار الهيستامين وبعض المواد الكيميائية الأخرى في مجرى الدم، وتتسبب تلك المواد في حدوث احمرار للجلد، حكة أو حساسية شديدة تصيب الجسم كله.
يمكن لأي شخص التعرض لحساسية البرد، وتزيد نسبة الإصابة بحساسية البرد فى الحالات الآتية:
- إذا كنت طفلاً أو شاباً، وغالباً ما تتطور الحساسية خلال سنوات عدة.
- التعرض لعدوى مؤخراً مثل الالتهاب الرئوي.
- وجود حالة مرضية غير ظاهرة قد تتسبب في حدوث الإصابة بالبرد من الدرجة الثانية مثل: التهاب الكبد أو مرض السرطان.
- وجود سمات وراثية معينة، مما قد يتسبب فى الإصابة بحساسية البرد ولكن في بعض الحالات النادرة. وقد تتسبب الحالة الوراثية برضوض مؤلمة وأعراض مشابهة لأعراض الزكام.
يمكنك تجنب التعرض لنوبات حساسية البرد عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- تناول مضادات الهيستامين قبل التعرض لأي جو بارد.
- تناول الأدوية الموصوفة بانتظام.
- قم بحماية البشرة من البرد أو أي تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة، عن طريق ارتداء بدلة سباحة عند السباحة في المياه الباردة، وبعض الناس تمكنوا من تجنب الإصابة بحساسية البرد باستخدام هذه الطريقة، ولكنها ليست مثبتة عملياً.
- تجنب المشروبات المثلجة أو الطعام المثلج لمنع تورم الحنجرة.
- إذا قام الطبيب بوصف حاقن للأدرينالين، فيجب حمله طوال الوقت لاستخدامه في حالات الحساسية الشديدة.
علاج حساسية البرد
لا يوجد علاج قطعي لحساسية البرد، ولكن يمكن أن تساعد بعض العلاجات في تخفيف الأعراض، وقد يقترح الطبيب بعض العلاجات المنزلية أو بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين. وفي حالة عدم فعالية العلاج المنزلي، تحدث مع الطبيب، لوصف علاج اَخر أو مجموعة من الأدوية التى يمكن أن تساعدك.
الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة
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