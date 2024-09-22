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حساسية البرد.. ماذا تعرف عنها؟

9/22/2024 5:00:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- يعلم العديد من الأفراد أن لديهم حساسية من الغبار والتلوث والأدوية، ولكن هل تعلم أنك قد تكون ممن يصابون بحساسية من البرد.
تعرف حساسية البرد بأنها: رد فعل للجلد عند الإصابة بالبرد، ويؤدي إلى ظهور حبوب حمراء تثير الحكة (شرى البرد)، وتختلف شدة أعراض حساسية البرد من شخص لآخر.
وغالباً ما تصيب حساسية البرد الشباب، وتختفي جميع آثارها خلال أعوام. وإذا كنت تعتقد أنك مصاب بحساسية البرد، يجب عليك استشارة الطبيب، ويتضمن العلاج غالباً تناول مضادات الهيستامين، وتجنب التعرض للهواء البارد أو شرب المياه الباردة.
أعراض حساسية البرد
تتضمن أعراض حساسية البرد ما يأتي:
- طفح مؤقت ورضوض تثير الحكة في مناطق الجلد التى تعرضت للبرد.
- سوء حالة الحساسية كلما ارتفعت درجة حرارة الجلد.
- تورم اليدين عند حمل أغراض باردة.
- تورم الشفتين والحنجرة عند ابتلاع طعام أو شراب بارد. وقد تتضمن ردات الفعل الشديدة ما يأتي:
- رد فعل للجسم كله، والذي قد ينتج عنه إغماء، تسارع في نبضات القلب، تورم للأطراف والجذع، والتعرض لصدمة.
- تورم اللسان والحنجرة، مما قد يسبب صعوبة فى التنفس.
تبدأ أعراض حساسية البرد بعد فترة صغيرة من تعرض الجلد لانخفاض مفاجئ في درجة حرارة الجو أو المياه الباردة، ويوجد بعض الناس الذين تصيبهم حساسية البرد عند التعرض لدرجات حرارة دافئة.
ويزيد احتمال الإصابة بحساسية البرد فى الأجواء الرطبة والرياح.
وتكون الأعراض شديدة عند تعرض الجسم كله لرد فعل تجاه البرد، مثل السباحة فى المياه الباردة، وقد تؤدي تلك الحساسية إلى فقدان الوعى أو الغرق. وقد تختفي حساسية البرد عند بعض الناس بعد أسابيع أو شهور عدة، أو قد تستمر لفترة أطول.
أسباب حساسية البرد
لا توجد أسباب واضحة وراء الإصابة بحساسية البرد، فبعض الناس لديهم خلايا جلدية حساسة جداً نتيجة سمات وراثية، فيروس أو مرض.
وفي أغلب الحالات يسبب التعرض للبرد انتشار الهيستامين وبعض المواد الكيميائية الأخرى في مجرى الدم، وتتسبب تلك المواد في حدوث احمرار للجلد، حكة أو حساسية شديدة تصيب الجسم كله.
يمكن لأي شخص التعرض لحساسية البرد، وتزيد نسبة الإصابة بحساسية البرد فى الحالات الآتية:
- إذا كنت طفلاً أو شاباً، وغالباً ما تتطور الحساسية خلال سنوات عدة.
- التعرض لعدوى مؤخراً مثل الالتهاب الرئوي.
- وجود حالة مرضية غير ظاهرة قد تتسبب في حدوث الإصابة بالبرد من الدرجة الثانية مثل: التهاب الكبد أو مرض السرطان.
- وجود سمات وراثية معينة، مما قد يتسبب فى الإصابة بحساسية البرد ولكن في بعض الحالات النادرة. وقد تتسبب الحالة الوراثية برضوض مؤلمة وأعراض مشابهة لأعراض الزكام.
يمكنك تجنب التعرض لنوبات حساسية البرد عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- تناول مضادات الهيستامين قبل التعرض لأي جو بارد.
- تناول الأدوية الموصوفة بانتظام.
- قم بحماية البشرة من البرد أو أي تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة، عن طريق ارتداء بدلة سباحة عند السباحة في المياه الباردة، وبعض الناس تمكنوا من تجنب الإصابة بحساسية البرد باستخدام هذه الطريقة، ولكنها ليست مثبتة عملياً.
- تجنب المشروبات المثلجة أو الطعام المثلج لمنع تورم الحنجرة.
- إذا قام الطبيب بوصف حاقن للأدرينالين، فيجب حمله طوال الوقت لاستخدامه في حالات الحساسية الشديدة.
علاج حساسية البرد
لا يوجد علاج قطعي لحساسية البرد، ولكن يمكن أن تساعد بعض العلاجات في تخفيف الأعراض، وقد يقترح الطبيب بعض العلاجات المنزلية أو بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين. وفي حالة عدم فعالية العلاج المنزلي، تحدث مع الطبيب، لوصف علاج اَخر أو مجموعة من الأدوية التى يمكن أن تساعدك.

الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة

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