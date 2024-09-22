لماذا يرفض بعض الأطفال تناول الطعام الصحي؟

MENAFN - Alghad Newspaper)لكن أولئك الذين فشلوا في إغراء أطفالهم بتناول المأكولات الصحية مثل البروكلي يمكنهم أن يطمئنوا؛ حيث وجدت الأبحاث أن تناول الطعام الانتقائي يرجع إلى حد بعيد إلى الجينات وليست البيئة.



وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون من كوليدج لندن، وكلية كينغز لندن، وجامعة ليدز أن الانتقائية في تناول الطعام لدى الأطفال ((سمة وراثية إلى حد بعيد))، في حين أن عوامل أخرى، مثل أنواع الأطعمة التي يتم تناولها في المنزل ومكان تناول الوجبات، قد لا تكون مهمة إلا عندما يكون الطفل في سن المشي.



شمل البحث أكثر من 2000 زوج من التوائم المتطابقة وغير المتطابقة الذين ولدوا في عام 2007 ومقرهم المملكة المتحدة. وأجاب الآباء على أسئلة حول سلوكيات أطفالهم في تناول الطعام من سن 16 شهراً إلى 13 عاماً.



يشترك معظم التوائم المتطابقة في 100 في المائة من مادتهم الوراثية، في حين لا تشترك التوائم غير المتطابقة، مما يعني أن الباحثين يمكنهم مقارنة التأثيرات الجينية والبيئية على الانتقائية في الطعام عبر كلتا المجموعتين والخروج باستنتاجات من هذا.



ووجد الباحثون أن التوائم غير المتطابقة كانت أقل تشابهاً عندما يتعلق الأمر بالأكل الانتقائي من أزواج التوائم المتطابقة. يشير هذا إلى أن الجينات لها تأثير كبير على مدى إحجام الطفل عن تجربة أطعمة جديدة.



ووجد البحث أيضاً أن الانتقائية في الطعام تميل إلى الذروة عندما يبلغ الطفل 7 سنوات من العمر، وغالباً ما تنخفض قليلاً مع دخوله مرحلة المراهقة.



وقال موريتز هيرل، الباحث في كينغز كوليدج لندن وأحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة إن ((التغذية الانتقائية غالباً ما تسبب قدرا كبيراً من التوتر للأطفال وأسرهم. وتشير أبحاثنا إلى أن الاختلافات بين الأطفال في التغذية الانتقائية يمكن أن تعزى إلى حد بعيد إلى العوامل الوراثية، وهو ما نأمل أن يساعد في تخفيف بعض اللوم الموجه إلى الآباء)).



وأضافت الباحثة زينب ناس من جامعة لندن، والمؤلفة الرئيسية الأخرى للدراسة: ((نأمل أن يساعد اكتشافنا أن الأكل الانتقائي فطري إلى حد بعيد في تخفيف اللوم الأبوي. هذا السلوك ليس نتيجة للتربية)).



ووجدت الدراسة أن العوامل البيئية يمكن أن يكون لها تأثير على انتقائية الطفل في الطعام عندما يكون طفلاً صغيراً. وهذا قد يعني أنه إذا كان الطفل انتقائياً في هذا العمر، فإن التدخلات المبكرة لمساعدته على تعلم تناول مجموعة أوسع من الطعام يمكن أن تقلل من انتقائيته في المستقبل.



وقالت أبيغيل بيكارد، الباحثة في علم نفس الطفل التنموي في جامعة أستون والتي لم تشارك في البحث، لشبكة ((سي إن إن)) إن الأكل الانتقائي ((شائع جداً)) بين الأطفال.



ووجدت إحدى دراساتها الأخيرة أن نحو 16 في المائة من الأطفال البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات أظهروا سلوكاً انتقائياً في الأكل، مع لعب عوامل مثل العمر وممارسات التغذية الأبوية والثقافة دوراً.



واقترح بيكارد أن ((على الآباء محاولة الحفاظ على جو هادئ أثناء تناول الوجبات وتجنب تحويل الطعام إلى صراع))، مضيفاً أن مقدمي الرعاية يجب أن يكونوا قدوة في عادات الأكل الصحية وتجنب تقديم الطعام للأطفال كمكافأة لتناول الأطعمة غير المفضلة لديهم، لأن هذا قد يخلق ارتباطاً سلبياً.



ونُشرت الدراسة في مجلة ((علم نفس الطفل والطب النفسي)).-(وكالات)