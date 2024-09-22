دواء مضاد للاكتئاب قد يساعد في علاج أورام المخ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجد العلماء مؤخراً أن مضادات الاكتئاب الشائعة ((فعالة بشكل غير متوقع)) ضد أورام المخ العدوانية.
يوصي المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية (نيس) في بريطانيا باستخدام ((فورتيوكستين)) للبالغين الذين يعانون من نوبات اكتئاب شديدة، وفقاً لصحيفة ((التلغراف)).
وقال الباحثون إن الاختبارات المعملية على الخلايا السرطانية أظهرت أنه يمكن أن يحارب أيضاً أورام الدماغ.
يبحث علماء سويسريون من مستشفى جامعة زيورخ عن تجنيد المرضى جزءاً من تجربة سريرية؛ حيث سيتم إعطاؤهم ((فورتيوكستين)) جنباً إلى جنب مع العلاج القياسي.
وقد أوضح البروفيسور مايكل ويلر، مدير قسم الأعصاب قائلاً: ((ميزة عقار (فورتيوكستين) هي أنه آمن وفعال للغاية من حيث التكلفة؛ نظرًا لأن الدواء تمت الموافقة عليه بالفعل، فلا يتعين عليه الخضوع لإجراء موافقة معقد، ويمكن أن يكمل قريباً العلاج القياسي لهذا الورم الدماغي القاتل)).
اختراق حاجز الدم في المخ
أورام الدماغ عدوانية بشكل خاص، وغالباً ما يتم تشخيصها متأخراً. يبلغ متوسط العمر المتوقع بعد التشخيص حالياً ما بين 12 و18 شهراً.
يتم تشخيص نحو 3 آلاف و200 شخص سنوياً بورم المخ في بريطانيا، ومن الصعب العثور على الأدوية الفعّالة ضده.
لا تستطيع معظم أدوية السرطان عبور غشاء يمنع السموم، والمعروف باسم حاجز الدم في المخ، للوصول إلى الورم.
في الدراسة، اختبر الباحثون مئات الأدوية الموجودة القادرة على عبور هذا الحاجز، مثل مضادات الاكتئاب وأدوية باركنسون.
قال الباحثون إن عقار ((فورتيوكستين))، الذي يكلف نحو 40 جنيهاً إسترلينياً (نحو 53 دولاراً) لعلبة من 28 قرصاً، أثبت أنه الأكثر فاعلية من بين جميع مضادات الاكتئاب التي تم اختبارها.
وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران أيضاً أن دواء ((فورتيوكسيتين)) يتمتع ((بفاعلية جيدة))، خصوصاً عند استخدامه مع علاجات قياسية مثل الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي.-(وكالات)
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