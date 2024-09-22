دواء مضاد للاكتئاب قد يساعد في علاج أورام المخ

MENAFN - Alghad Newspaper)يوصي المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية (نيس) في بريطانيا باستخدام ((فورتيوكستين)) للبالغين الذين يعانون من نوبات اكتئاب شديدة، وفقاً لصحيفة ((التلغراف)).



وقال الباحثون إن الاختبارات المعملية على الخلايا السرطانية أظهرت أنه يمكن أن يحارب أيضاً أورام الدماغ.



يبحث علماء سويسريون من زيورخ عن تجنيد المرضى جزءاً من تجربة سريرية؛ حيث سيتم إعطاؤهم ((فورتيوكستين)) جنباً إلى جنب مع العلاج القياسي.



وقد أوضح البروفيسور مايكل ويلر، مدير قسم الأعصاب قائلاً: ((ميزة عقار (فورتيوكستين) هي أنه آمن وفعال للغاية من حيث التكلفة؛ نظرًا لأن الدواء تمت الموافقة عليه بالفعل، فلا يتعين عليه الخضوع لإجراء موافقة معقد، ويمكن أن يكمل قريباً العلاج القياسي لهذا الورم الدماغي القاتل)).



اختراق حاجز الدم في المخ



أورام الدماغ عدوانية بشكل خاص، وغالباً ما يتم تشخيصها متأخراً. يبلغ متوسط العمر المتوقع بعد التشخيص حالياً ما بين 12 و18 شهراً.

يتم تشخيص نحو 3 آلاف و200 شخص سنوياً بورم المخ في بريطانيا، ومن الصعب العثور على الأدوية الفعّالة ضده.



لا تستطيع معظم أدوية السرطان عبور غشاء يمنع السموم، والمعروف باسم حاجز الدم في المخ، للوصول إلى الورم.



في الدراسة، اختبر الباحثون مئات الأدوية الموجودة القادرة على عبور هذا الحاجز، مثل مضادات الاكتئاب وأدوية باركنسون.



قال الباحثون إن عقار ((فورتيوكستين))، الذي يكلف نحو 40 جنيهاً إسترلينياً (نحو 53 دولاراً) لعلبة من 28 قرصاً، أثبت أنه الأكثر فاعلية من بين جميع مضادات الاكتئاب التي تم اختبارها.



وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران أيضاً أن دواء ((فورتيوكسيتين)) يتمتع ((بفاعلية جيدة))، خصوصاً عند استخدامه مع علاجات قياسية مثل الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي.-(وكالات)