ركائز رؤية التحديث الاقتصادي: إطلاق كامل الإمكانيات والنهوض بنوعية الحياة

MENAFN - Alghad Newspaper) عمان- _- تجلت رؤية التحديث الشامل، التي أرسى ركائزها ومفاصلها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحقيق انتقالة كبيرة للمملكة، في انها ستمضي بالاردن والاردنيين الى زمن جديد، يواكب مقتضيات العصر على مختلف الصعد، ويعبد الطريق نحو حاضر ومستقبل نهضوي، يتأسس على العمل والعلم والمعرفة.وفي هذا النطاق، فإن محور رؤية التحديث الاقتصادي في سياق رؤية التحديث الشاملة، الادراي، الذي يستند إلى ركيزتين استراتيجيتين هما: النمو المتسارع، بإطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة للمواطنين كافة، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا لهذه الرؤية المستقبلية، يعتبر ركيوزة أساسية في صياغة هذا التحول الذي يمضي بالاردنيين الى المستقبل.تذهب الركيزة الاولى الى تحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي، واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النموّ المستمر لصافي دخل الأفراد، وسيجري الوصول عن طريق الركيزة الثانية إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس، لتكون الاردن في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار.وفي نطاق هذه الرؤية المتقدمة، والواضحة معالمها، فإن طريق الاقتصاد الوطني، بدأت تعبد لاستيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل، وزيادة الدخل الفعلي للفرد 3 % سنوياً في المتوسط، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي ليصبح ضمن أعلى 30 %، وكذلك نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل إلى 80 %.









كما تمضي الى رفع تصنيف إحدى المدن الأردنية لتصبح من أفضل 100 مدينة في العالم، الى جانب رفع ترتيب الأردن في مؤشر "ليغاتوم" للازدهار ليصبح ضمن أعلى 30 %، وكذلك رفع ترتيبنا في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى

20 %، ورفعه أيضا في مؤشر تنافسية الاستدامة العالمية ليصبح ضمن أعلى 40 %.

تغطي رؤية التحديث الاقتصادي مناحي الحياة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للأردنيين، وهي تمثل عنوانا غير مسبوق في طريق توجيه دفة اقتصادنا الى صياغة نهضة حقيقية، توائم العصر وحاجات الأردنيين، وتلتقط امكانيات التطور التقني والعلمي والمعرفي في ظل الثورة الصناعية الرابعة، لتمضي بالاردنيين الى مستقبل حيوي، يرتقي بمختلف جوانب حياتهم.