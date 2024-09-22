الأمن يحذر من الانزلاقات مع بدء موسم الأمطار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت مديرية الأمن العام ضرورة القيادة بتأنٍ وحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، مع أولى زخات المطر التي عادة ما تتسبب بانزلاقات نتيجة اختلاط مياه الأمطار مع الأتربة ومخلفات المركبات على الطرقات.
كما أكدت المديرية أهمية التأكد من سلامة الإطارات والكوابح لتفادي وقوع الحوادث المرورية.
وأشارت إلى جاهزيتها العالية وانتشار دورياتها المرورية في الميدان، داعية المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.
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