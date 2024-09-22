الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان: ضرباتنا ضد حزب الله ستتصاعد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أنه يشن غارات على جنوب لبنان ردا على هجمات حزب الله الصاروخية صباح اليوم شمال إسرائيل، مؤكدا أن ضرباته ضد حزب الله ستتصاعد.
وقال في بيان:
"بعد إطلاق القذائف الصاروخية من الشمال: جيش الدفاع يهاجم في هذه الاثناء
أهدافا إرهابية لحزب الله في لبنان".
وأضاف:
"يشن جيش الدفاع في هذه الأثناء هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان. تفاصيل
إضافية ستنشر لاحقا".
وأكد أن
"سلاح الجو اعترض في الساعات الأخيرة تهديدات جوية وقذائف صاروخية أطلقها حزب
الله نحو مناطق مدنية في شمال البلاد.أنظمة الدفاع الجوي لجيش الدفاع منتشرة في
المنطقة وتبقى في حالة استعداد كبيرة للتصدي واحباط عمليات الإطلاق".
وأكد أن ضربات
الجيش ستتواصل ضد حزب الله وستتصاعد.
وقالت مراسلة RT إن الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارات على قرى ياطر، مجدل زون، الزرارية، أنصار،
أودية وأطراف قرى في إقليم التفاح، والخيام ومحيط بلدة الزرارية، عيترون والطيبة
وزبقين والمحمودية وعيتا الشعب، ومجرى نبع الطاسة في إقليم التفاح عمق الجنوب
اللبناني.
وأكدت المراسلة
أن جميع الغارات التي ينفذها الطيران الحربي الاسرائيلي متزامنة.
بدوره قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدة الخيام ومحيط بلدة الزرارية وعيترون والطيبة وزبقين في جنوب لبنان.
وأضاف أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا محيط بلدة ياطر ومنطقة مجرى نبع الطاسة جنوبي لبنان.
كما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في منطقة المجدل بلبنان.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 85 صاروخا أطلقت من لبنان خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن بعضها تم اعتراضه، في حين سقط البعض الآخر في بلدات كريات بياليك وتسور شالوم ومورشت.
يأتي ذلك في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق نحو 120 صاروخا من لبنان الليلة الماضية.
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