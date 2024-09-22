الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان: ضرباتنا ضد حزب الله ستتصاعد

وقال في بيان: "بعد إطلاق القذائف الصاروخية من الشمال: جيش الدفاع يهاجم في هذه الاثناء أهدافا إرهابية لحزب الله في لبنان".



وأضاف: "يشن جيش الدفاع في هذه الأثناء هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقا".



وأكد أن "سلاح الجو اعترض في الساعات الأخيرة تهديدات جوية وقذائف صاروخية أطلقها حزب الله نحو مناطق مدنية في شمال البلاد.أنظمة الدفاع الجوي لجيش الدفاع منتشرة في المنطقة وتبقى في حالة استعداد كبيرة للتصدي واحباط عمليات الإطلاق".



وأكد أن ضربات الجيش ستتواصل ضد حزب الله وستتصاعد.



وقالت مراسلة RT إن الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارات على قرى ياطر، مجدل زون، الزرارية، أنصار، أودية وأطراف قرى في إقليم التفاح، والخيام ومحيط بلدة الزرارية، عيترون والطيبة وزبقين والمحمودية وعيتا الشعب، ومجرى نبع الطاسة في إقليم التفاح عمق الجنوب اللبناني.



وأكدت المراسلة أن جميع الغارات التي ينفذها الطيران الحربي الاسرائيلي متزامنة.

بدوره قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدة الخيام ومحيط بلدة الزرارية وعيترون والطيبة وزبقين في جنوب لبنان.

وأضاف أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا محيط بلدة ياطر ومنطقة مجرى نبع الطاسة جنوبي لبنان.



كما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في منطقة المجدل بلبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 85 صاروخا أطلقت من لبنان خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن بعضها تم اعتراضه، في حين سقط البعض الآخر في بلدات كريات بياليك وتسور شالوم ومورشت.



يأتي ذلك في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق نحو 120 صاروخا من لبنان الليلة الماضية.

