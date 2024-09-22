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ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية إلى 45

9/22/2024 4:59:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية إلى 45، مشيرة إلى أن الأدلة الجنائية باشرت عملها لتحديد هويات الأشلاء.

يأتي ذلك بينما تواصل السلطات اللبنانية رفع الأنقاض في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي منطقة مكتظة بالسكان، عقب غارة جوية شنتها مقاتلة إسرائيلية يوم الجمعة الماضي مستهدفة اجتماعا لقادة حزب الله ما أدى إلى استشهاد 16 عنصرا على الأقل من الحزب بينهم قياديان كبيران هما ابراهيم عقيل وأحمد وهبي، وعدد كبير من المدنيين.

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