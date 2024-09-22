لأول مرة.. حزب الله يقصف مواقع شمال إسرائيل بصواريخ فادي



وقال الحزب في سلسلة بيانات إنه "مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا".



وأضاف في البيان أن هذا القصف "جاء كرد أولي على ‏المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء ‌‏( تفجير أجهزة البيجر وأيكوم)".



ولفت الحزب أنه استهدف "قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية، والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين". ‏



بدوره، قال مصد أمني لبناني للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن صواريخ "فادي" 1 و2، التي أطلقها حزب الله، تستخدم لأول مرة منذ بدء المواجهات العسكرية بين الجانبين.



وأوضح المصدر أن صاروخ "فادي 1" هو من عيار 220 ميلمترا، ومداه 80 كيلومترا، أما صاروخ "فادي 2" فهو من عيار 303، ويصل مداه إلى 105 كيلومترات.



في السياق، قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن الطيران الإسرائيلي "نفذ عدوانا جويا، حيث شن غارات مستهدفا أطراف بلدتي جباع وعين قانا في منطقة إقليم التفاح، ومنطقة المحمودية – العيشية جنوب لبنان .



وأضافت أن بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل تعرضت لغارة إسرائيلية، فيما استهدفت غارة أخرى مجرى نبع الطاسة في إقليم التفاح.



وأكدت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي "شن غارة مستهدفا الأطراف الجنوبية لبلدة أنصار، ملقيا 3 صواريخ جو - أرض، أحدث انفجارها دويا تردد صداه بشكل قوي في أرجاء منطقة النبطية".



كما "شنت الطائرات الإسرائيلية فجرا، غارة مستهدفة محيط وادي السلوقي، وعمد جنود العدو من موقعهم المقابل إلى توجيه نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه الأحياء السكنية لبلدة رامية"، وفق الوكالة.



واستهدفت غارة جوية إسرائيلية الوادي بين بلدتي رومين ودير الزهراني ، وتبعتها غارة مماثلة استهدفت أطراف بلدة كفرملكي في منطقة إقليم التفاح.



وخلال الأسبوع الحالي، تصاعدت الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء ما أوقع 37 قتيلا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا، إلى جانب غارة جوية استهدفت الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت خلقت 45 قتيلا بينهم أطفال ونساء والقيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، و68 جريحا وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة، السبت.



ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.



وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.-(الأناضول)