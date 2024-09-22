مسؤول إسرائيلي: إذا اندلعت الحرب فستصبح تل أبيب مثل سديروت



كما نقلت عنه قوله إن إسرائيل ليست بحاجة "لمناورة برية في لبنان لتحقيق المطلوب".

من جهته، قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق تامير باردو، إن حكومة كانت تعرف أن كل غارة جوية يمكن أن تقتل المختطفين، ولم يزعجها ذلك.



وأضاف أن إسرائيل اختارت الانتقام وكانت تعلم أنه لا يمكن تحرير كل المختطفين بعمل عسكري.