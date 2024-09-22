ذهبية وفضية للأردن في بطولة آسيا للكراتيه

ذهبية وفضية للأردن في بطولة آسيا للكراتيه
التاريخ
9/22/2024 4:59:37 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ظفر لاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن مصاطفة اليوم بالميدالية الذهبية لوزن تحت 67 كغم في بطولة آسيا للكراتيه المقامة في مدينة هانغزو الصينية.
كما نال لاعب المنتخب الوطني عمر شقرة الميدالية الفضية لوزن 55 كغم.
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