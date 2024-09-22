

لكن الاكتشاف الأهم لم يكن عن قوة الذكاء الاصطناع ، بل عن آلية عمل العقل البشري. فقد دحضت التجربة الفكرة الشائعة بأننا نعيش في "عصر ما بعد الحقيقة" حيث لم يعد الدليل ذا أهمية، كما أنها تحدت النظرة السائدة في علم النفس التي تشير إلى أن الناس يتمسكون بنظريات المؤامرة لأسباب عاطفية، وأنه لا يمكن لأي دليل إقناعهم بخلاف ذلك.



وقال عالم النفس غوردون بينيكوك من جامعة كورنيل وأحد مؤلفي الدراسة: "إنه البحث الأكثر تفاؤلاً الذي قمت به على الإطلاق". وأشار إلى أن المشاركين في الدراسة كانوا متقبلين بشكل مفاجئ للأدلة عندما تم تقديمها بالطريقة الصحيحة، نقلا عن بلومبرغ.





طلب الباحثون من أكثر من 2000 متطوع التفاعل مع روبوت محادثة مبني على نموذج لغة كبير (GPT-4 Turbo) حول معتقدات قد تُعتبر نظريات مؤامرة.

وأدخل المشاركون معتقداتهم في مربع، وكان النموذج يقرر ما إذا كان يناسب تعريف الباحثين لنظرية المؤامرة. بعد ذلك، طُلب من المشاركين تقييم مدى تأكدهم من معتقداتهم على مقياس من 0% إلى 100%، ثم طُلب منهم تقديم الأدلة التي يستندون إليها.



وتم توجيه النموذج اللغوي لمحاولة إقناع الناس بإعادة النظر في معتقداتهم، ولدهشة الباحثين، كان ذلك فعالاً إلى حد كبير.

انخفضت ثقة المشاركين في الدراسة في نظريات المؤامرة الزائفة بنسبة 20% في المتوسط. كما أن ربع المشاركين تقريباً خفضوا مستوى يقينهم من فوق 50% إلى أقل من ذلك. وقال بينيكوك: "لم أكن أعتقد أن هذا سينجح، لأنني كنت مقتنعاً بأن المرء بمجرد دخوله إلى حفرة الأرانب، فإنه لا يمكن الخروج منها".



كان للنموذج بعض المزايا على المحاور البشري. فالأشخاص الذين يعتنقون نظريات المؤامرة عادة ما يجمعون كمّاً هائلاً من الأدلة؛ ليس أدلة نوعية، بل كمية. ومن الصعب على معظم غير المؤمنين بهذه الأفكار أن يحفزوا أنفسهم للقيام بالعمل المرهق لمتابعة هذه الأدلة. لكن الذكاء الاصطناعي يمكنه مواجهة تلك الافكار بحجم هائل من الأدلة المضادة، كما يمكنه الإشارة إلى العيوب المنطقية في ادعاءاتهم. ويمكنه أيضاً التفاعل في الوقت الفعلي مع النقاط المضادة التي قد يطرحها المستخدم.



إليزابيث لوفتوس، عالمة نفسية من جامعة كاليفورنيا في إيرفين، والتي تدرس قوة الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المضللة وحتى الذكريات الزائفة، أُعجبت بهذه الدراسة وحجم نتائجها. واعتبرت أن أحد الأسباب التي جعلتها ناجحة هو أنها تُظهر للمشاركين حجم المعلومات التي لم يكونوا على علم بها، مما يقلل من ثقتهم المفرطة في معرفتهم الخاصة. فالأشخاص الذين يعتقدون بنظريات المؤامرة لديهم عادة تقدير عالٍ لذكائهم الخاص وتقدير أقل لحكم الآخرين.



أفاد الباحثون بأنه بعد التجربة، قال بعض المتطوعين إن هذه كانت المرة الأولى التي يفهم فيها شخص ما أو شيء ما معتقداتهم فعلاً وقدم لهم أدلة مضادة فعّالة.



قبل نشر النتائج هذا الأسبوع في مجلة "ساينس"، أتاح الباحثون نسختهم من برنامج الدردشة للصحفيين لتجربتها. قمت بصياغة تعليمات أمر توجيهي حول معتقدات سمعتها من أصدقائي تشير إلى أن الحكومة تخفي وجود حياة فضائية، وأن بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترمب، تجنبت وسائل الإعلام الكبرى عن عمد ذكر أنه أُطلق عليه النار لأن الصحفيين كانوا قلقين من أن ذلك سيساعد حملته الانتخابية. وبعد ذلك، سألت النموذج اللغوي الكبير إذا كان المهاجرون في سبرينغفيلد بولاية أوهايو يأكلون القطط والكلاب، وهو سؤال استقيته من تعليقات ترمب خلال مناظرة.



عندما طُرح ادعاء وجود حياة لكائنات فضائية، استُخدمت مشاهدات الطيارين العسكريين وبرنامج لقناة "ناشيونال جيوغرافيك" بوصفها أدلة، وأشار برنامج الدردشة إلى بعض التفسيرات البديلة وأظهر لماذا كانت تلك التفسيرات أكثر احتمالاً من السفن الفضائية. ناقش الصعوبة من الناحية الفيزيائية (مثل السرعة والطاقة المستخدمة) للسفر عبر المسافات الواسعة المطلوبة للوصول إلى الأرض، وشكك في ما إذا كان من المحتمل أن تكون الكائنات الفضائية متقدمة بالقدر الكافي للتوصل لذلك لكنها لا تتمتع بالكفاءة بنفس القدر ما يجعل الحكومة قادرة على اكتشافهم.



وفيما يتعلق بسؤال الصحفيين عن إخفاء خبر إطلاق النار على ترمب، أوضح الذكاء الاصطناعي أن تقديم التخمينات والادعاء بها باعتبارها حقائق يتعارض مع وظيفة الصحفي. إذا كان هناك مجموعة الأصوات وسط حشد ما، ولم يكن من الواضح بعد ما يحدث، فإن ما يتعين عليهم تقريره هو مجموعة الأصوات. أما بالنسبة لشائعة أكل الحيوانات الأليفة في أوهايو، فقد قام الذكاء الاصطناعي بشرح جيد أنه حتى لو حدثت حالة واحدة من أكل حيوان أليف، فإن ذلك لا يبرهن على وجود نمط سائد.



لكن هذا لا يعني أن الأكاذيب والشائعات والخداع لا تعد من الأساليب المهمة التي يستخدمها البشر لكسب الشعبية والمزايا السياسية. من خلال البحث في وسائل التواصل الاجتماعي بعد المناظرة الرئاسية الأخيرة، كان العديد من الأشخاص يصدقون شائعة أكل القطط، وما نشره البعض على أنه أدلة كان تكراراً لنفس الشائعة. يعد تناقل القيل والقال جزءاً من طبيعة البشر.



لكننا الآن ندرك أنه من الممكن إقناعهم بالمنطق والأدلة.

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