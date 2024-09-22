مهندس نفق الحرية الأسير محمود العارضة يدخل عامه الـ29 في سجون الاحتلال

والأسير العارضة هو قائد عملية التحرر من سجن "جلبوع"، والتي تمكّن خلالها من التحرّر رفقة الأسرى زكريا الزبيدي، محمد العارضة ويعقوب قادري ومناضل نفيعات وأيهم كممجي.



وأعادت قوّات الاحتلال اعتقاله، بعد 5 أيام من تحرّره، وبعد عمليات مطاردة وبحث مضنية، ولا يزال يقبع في مركز توقيف وتحقيق "الجلمة".



واعتُقل الأسير عارضة في الـ21 من أيلول/سبتمبر 1996، وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسّجن المؤبّد و15 عاماً. واعتقلته سابقاً عام 1992، بحيث أمضى 3 أعوام في السجن.

يُذكَر أنّ الأسير العارضة سبق أن حاول حفر نفق في سجن "شطّة"، إلا أنّ حرس السجن اكتشف محاولته وعزله انفرادياً خلال عام 2014.



ويُعَدّ الأسير محمود العارضة أحد قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين، داخل سجون الاحتلال، وانتُخب عضواً في الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة، ويُعَدّ من ضمن القامات الثقافية والفكرية داخل سجون الاحتلال.



وخلال أعوام اعتقاله تمكّن العارضة من الحصول على شهادة البكالوريوس، وله عدد من الإصدارات الأدبية والفكرية، بينها: الرواحل، تأثير الفكر في الحركة الإسلامية في فلسطين. وكالات

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