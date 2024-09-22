Sunday, 22 September 2024 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهندس نفق الحرية الأسير محمود العارضة يدخل عامه الـ29 في سجون الاحتلال

9/22/2024 4:59:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دخل قائد عملية "نفق الحرية"، الأسير محمود العارضة، يوم أمس السبت، عامه الـ29 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

والأسير العارضة هو قائد عملية التحرر من سجن "جلبوع"، والتي تمكّن خلالها من التحرّر رفقة الأسرى زكريا الزبيدي، محمد العارضة ويعقوب قادري ومناضل نفيعات وأيهم كممجي.


وأعادت قوّات الاحتلال اعتقاله، بعد 5 أيام من تحرّره، وبعد عمليات مطاردة وبحث مضنية، ولا يزال يقبع في مركز توقيف وتحقيق "الجلمة".


واعتُقل الأسير عارضة في الـ21 من أيلول/سبتمبر 1996، وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسّجن المؤبّد و15 عاماً. واعتقلته سابقاً عام 1992، بحيث أمضى 3 أعوام في السجن.

يُذكَر أنّ الأسير العارضة سبق أن حاول حفر نفق في سجن "شطّة"، إلا أنّ حرس السجن اكتشف محاولته وعزله انفرادياً خلال عام 2014.


ويُعَدّ الأسير محمود العارضة أحد قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين، داخل سجون الاحتلال، وانتُخب عضواً في الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة، ويُعَدّ من ضمن القامات الثقافية والفكرية داخل سجون الاحتلال.


وخلال أعوام اعتقاله تمكّن العارضة من الحصول على شهادة البكالوريوس، وله عدد من الإصدارات الأدبية والفكرية، بينها: الرواحل، تأثير الفكر في الحركة الإسلامية في فلسطين. وكالات

اقرأ أيضاً:

نادي الأسير: الاحتلال يضيّق على أسرى "نفق الحرية".. وينقل 3 منهم من عزلٍ إلى آخر

ذكرى "نفق جلبوع".. عندما فكّ الأسرى "شيفرة الخزنة الحديدية"

MENAFN22092024000072011014ID1108700671

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث