مهندس نفق الحرية الأسير محمود العارضة يدخل عامه الـ29 في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دخل قائد عملية "نفق الحرية"، الأسير محمود العارضة، يوم أمس السبت، عامه الـ29 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
والأسير العارضة هو قائد عملية التحرر من سجن "جلبوع"، والتي تمكّن خلالها من التحرّر رفقة الأسرى زكريا الزبيدي، محمد العارضة ويعقوب قادري ومناضل نفيعات وأيهم كممجي.
وأعادت قوّات الاحتلال اعتقاله، بعد 5 أيام من تحرّره، وبعد عمليات مطاردة وبحث مضنية، ولا يزال يقبع في مركز توقيف وتحقيق "الجلمة".
واعتُقل الأسير عارضة في الـ21 من أيلول/سبتمبر 1996، وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسّجن المؤبّد و15 عاماً. واعتقلته سابقاً عام 1992، بحيث أمضى 3 أعوام في السجن.
يُذكَر أنّ الأسير العارضة سبق أن حاول حفر نفق في سجن "شطّة"، إلا أنّ حرس السجن اكتشف محاولته وعزله انفرادياً خلال عام 2014.
ويُعَدّ الأسير محمود العارضة أحد قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين، داخل سجون الاحتلال، وانتُخب عضواً في الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة، ويُعَدّ من ضمن القامات الثقافية والفكرية داخل سجون الاحتلال.
وخلال أعوام اعتقاله تمكّن العارضة من الحصول على شهادة البكالوريوس، وله عدد من الإصدارات الأدبية والفكرية، بينها: الرواحل، تأثير الفكر في الحركة الإسلامية في فلسطين. وكالات
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