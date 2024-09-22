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فصائل عراقية تعلن ضرب هدف حيوي في إسرائيل

9/22/2024 4:59:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت فصائل عراقية أنها استهدفت "هدفا حيويا" في إسرائيل بواسطة "الطيران المسير" صباح اليوم الأحد، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.


وأوردت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها "استهدفت (..) هدفا حيويا في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر"، وذلك "استمرارا في نهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزّة".


وجاء البيان في وقت أشار فيه الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إلى "اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات"، مؤكدا أنهما "لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية".


وتضمّ "المقاومة الإسلامية في العراق" فصائل أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي ثلاثة فصائل مستهدفة بعقوبات أميركية.


وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شنّ هجمات بطائرات من دون طيار على أهداف في إسرائيل.


ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أكّدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قائلة إنها اعترضت المسيّرات خارج مجالها الجوي.-(وكالات)

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