استكشف إرث فندق الملكة إليزابيث 2 الأيقوني من خلال الجولات التراثية الموجهة

(MENAFN
- Evops-PR) 19 سبتمبر 2024
اكتشف فصلًا أسطوريًا في تاريخ الملاحة البحرية عند صعودك على متن الملكة إليزابيث 2 (QE2)، أشهر السفن السياحية في العالم، والتي ترسو الآن بشكل دائم كفندق عائم في دبي. وعلى الرغم من أن QE2 لم تعد تُبحر في أعالي البحار، إلا أنها تبقى شهادة حية على عصر مضى من السفر الفاخر والرحلات التاريخية. واليوم، تتاح للضيوف فرصة فريدة لاستكشاف هذه السفينة الأيقونية من خلال جولات تراثية موجهة ومميزة تقدم لمحة غير مسبوقة عن ماضيها العريق.
وقال فيرغال بيرسيل، المدير العام لفندق الملكة إليزابيث 2: "تعد الملكة إليزابيث 2 قطعة حية من التاريخ، سفينة أبحرت عبر بعض من أبرز لحظات القرن العشرين. كل زاوية من هذه السفينة الأيقونية تحكي قصة مغامرة وابتكار. تتيح جولاتنا التراثية للزوار العودة بالزمن لاستكشاف روعة QE2 بطريقة تعليمية وملهمة في آن واحد. إنه لشرف لنا أن نحافظ على هذه الأسطورة البحرية وأن نشارك إرثها مع العالم، مما يضمن أن يستمر سحر QE2 في جذب محبي التاريخ والمهتمين."
تم إطلاق QE2 في عام 1969 من قبل صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، وخدمت لمدة تقارب 40 عامًا، حيث أكملت 25 رحلة حول العالم وأبحرت لأكثر من 6 ملايين ميل بحري – ما يعادل السفر إلى القمر والعودة 15 مرة. وخلال فترة خدمتها، نقلت QE2 حوالي 2.5 مليون راكب واكتسبت مكانتها كأطول سفينة محيطية خدمًا في العالم. واليوم، وبعد أن رست بثبات في دبي، تدعو هذه السفينة الأيقونية الزوار لاستكشاف تراثها الغني وتصميمها الرائع وتاريخها البحري الساحر
تقدم الملكة إليزابيث 2 مجموعة من الجولات التراثية، مصممة لتمكين الزوار من الانغماس في قصة السفينة المميزة، من تصميمها المذهل إلى دورها في الأحداث العالمية. تدعو هذه الجولات الموجهة الطلاب، العائلات، المجموعات، والمسافرين الفضوليين لاستكشاف روعة هذه السفينة الخالدة.
جولة تراثية للمدارس
مثالية للرحلات التعليمية، حيث يمكن للطلاب الغوص في تاريخ QE2 المذهل من خلال جولة موجهة مدتها 45 دقيقة تبرز الإرث البحري للسفينة.
50 درهمًا لكل طالب (الحد الأقصى 30 طالبًا) أيام الأسبوع 8:30 صباحًا و 9:30 صباحًا الحجز المسبق مطلوب للاستفسارات، يرجى الاتصال بنا على +971 4 526 8888 أو ... تطبق الشروط والأحكام
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