فيشر تشارك رؤى حول مستقبل البناء في منتدى الخبراء الدولي

(MENAFN
- Nausheen Shamsher) دبي، الإمارات العربية المتحدة، سبتمبر 2024:
استضافت بنجاح مجموعة فيشر، الشركة الألمانية متعددة الجنسيات الرائدة في صناعة المنتجات المبتكرة للتثبيت لقطاع البناء و DIY، منتداها الدولي الثاني للخبراء (IEF) أمس في The H Hotel على طريق الشيخ زايد، دبي. استقطب الحدث قادة و شركاء و خبراء بالمجال لمناقشة أحدث التطورات في قطاع البناء، مع التركيز على ممارسات البناء المستدامة، والابتكار، والتحول الرقمي.
قام المتحدثون الرئيسيون من شركة فيشر بتقديم رؤى قـيّمة حول العمليات العالمية للشركة، وكذلك رؤيتها لمستقبل البناء. حيث كانت الاستدامة موضوعًا محورياً في المنتدى، فقد أعادت فيشر التأكيد على التزامها بالممارسات المسؤولة تجاه البيئة.
تم استعراض أحدث مبادرات فيشر التي تعطي الأولوية للحلول الإنشائية الصديقة للبيئة ، بما يتماشى مع الجهود العالمية الرامية للحد من التأثير البيئي علي قطاع الإنشاءات.
و من جانبه قال الدكتور رونالد ميهالا ممثلاً عن مجموعة فيشر: "نحن سعداء باستضافة المنتدى الدولي للخبراء في دبي، وهي مدينة معروفة بنموها المتسارع ورؤيتها للمستقبل. في فيشر، نحن ملتزمون بتشكيل مستقبل البناء من خلال الابتكار والتحول الرقمي و ممارسات الاستدامة. هذا الحدث هو دليل على جهودنا للسبق في قيادة الصناعة و في خلق حلول بناء أذكى وأكثر كفاءة وصديقة للبيئة."
و كلاعب أساسي و عالمي في مجال صناعة مواد البناء، فإن فيشر تدير 52 شركة فرعية و يعمل بها ما يزيد عن 4,700 شخص حول العالم.
خلال المنتدي، تم تسليط الضوء من قيادة فيشر على التزامها المستمر بالنمو المستدام وجهودها المستمرة لتوسيع وجودها في الأسواق الدولية. كما سلط المنتدى الضوء على تركيز فيشر على الابتكار والتحول الرقمي كمحركات رئيسية لمستقبل البناء.
و قد استضاف الحدث متحدثون مشهورون بخبراتهم حيث شاركوا رؤاهم حول مجموعة متنوعة من المواضيع بما في ذلك:
• الدكتور رونالد ميهالا والدكتور أوليفر جيبج حول تكامل BIM (نمذجة معلومات البناء): قامت قيادة فيشر بعرض كيف يتم دمج BIM في مشاريع البناء العالمية، مما يعزز التعاون، ويقلل من الخسائر، و يساهم في انسيابية إدارة المشاريع. أثبت BIM أهميته في تسليم المشاريع في الوقت المحدد و ضمن الميزانية المحددة للمشروع.
• البروفيسور كونراد بيرجمايستر حول مستقبل البناء: ناقش خبراء فيشر كيف أن التقنيات الناشئة تعيد تشكيل قطاع البناء، مما يخلق فرص لبناء أكثر كفاءة وأمانًا واستدامة.
• البروفيسور أشرف بيداه والدكتور مات تيث حول إصلاح وتقوية الهياكل: ناقش البروفيسور أشرف بيداه، وهو خبير في الإصلاح الهيكلي والتقوية، الحاجة العالمية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتقادمة ومشاركة تقنيات مبتكرة لتمديد عمرها. و أستكمل الدكتور مات تيث من فيشر نفس الموضوع من خلال تقديم حلول الألياف الكربونية من فيشر ومواد CFRP لتقوية الهياكل الخرسانية بأثر بيئي محدود. و قد قام بشرح برنامج تصميم مختص بالتدعيم REINFORCE-FIX الذي يعمل علي مواءمة و تحسين الاستدامة مع الأمان بما يخص مشاريع التدعيمات.
بالإضافة إلى الرؤى الاستراتيجية، عمل منتدى الخبراء الدولي أيضًا كمنصة لشركة فيشر للكشف عن أحدث ابتكاراتها في مجال المنتجات. فقد تم تصميم هذه المنتجات الجديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجال الإنشاءات، مع التركيز على الاستدامة والكفاءة وتكامل التكنولوجيا المتقدمة.
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