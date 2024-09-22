شركة الخطوط الجوية التركية تنجح في تأمين أول قرض مرتبط بالاستدامة لشراء طائرتين من طراز إيرباص A321NEO

(MENAFN
- Ogilvy) في إطار مسيرة النمو والتطور، تواصل الخطوط الجوية التركية، في جهودها والتزامها لفتح آفاق جديدة وتعزيز أسطولها وخدماتها، حيث أعلنت عن تأمين تمويل طائرتين من طراز إيرباص A321NEO، الجيل الجديد ذات الأداء البيئي المتميز، وذلك عبر الاستفادة من آلية التمويل (جولكو) متعددة العملات، والتي تتضمن تسهيل قرض مرتبط بالاستدامة، أو ما يُعرف بالقرض ذات الحوافز الإيجابية.
تتميز شركة الخطوط الجوية التركية، باعتمادها نماذج تمويل فريدة ومبتكرة والحائزة على جوائز، والتي تتيح تحقيق حد أدنى من التكاليف. ويجسد الإعلان عن هذا القرض الجديد، خطوة بارزة نحو اعتماد التمويل المستدام في مجال الطيران. وتم إنشاء هذا القسم من قبل بنك سوسيتيه جنرال، ويهدف الى دعم الناقل الوطني التركي، في تحقيق أهداف الأداء المستدام (SPTs) المتعلّقة بمؤشر الأداء الرئيسي (KPI) لخفض كثافة الكربون في أسطول الخطوط الجوية التركية، تماشياً مع المعايير الدولية لقطاع الطيران.
وفي معرض تعليقه على إتمام هذه الخطوة، قال المدير المالي للخطوط الجوية التركية وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية البروفسور مراد شكر: "انطلاقاً من موقعنا كشركة طيران حائزة على جائزة "شركة الطيران الوطنية الأكثر استدامة" في إطار جوائز وورلد فاينانس لثلاث سنوات متتالية، يسعدنا دمج جهودنا في مجال الاستدامة مع قسم تمويل الطائرات، هذا القسم الذي يحظى بالتقدير والتكريم والجوائز بوتيرة متواصلة من قبل المنظمات العالمية المرموقة. ونحن على ثقة، بأن هذا التكامل، من شأنه أن يعزز مسيرة النمو المستدام واستراتيجية تجديد أسطولنا، والإسهام في الوصول إلى هدفنا المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050".
نجحت الخطوط الجوية التركية، من خلال جهود فريق تمويل الطائرات ذو الخبرة والمتمرس، في تحقيق واحدة من أقل تكاليف التمويل بعملات متعددة في صناعة الطيران. كما حصدت العديد من جوائز التمويل المختلفة من مؤسسات معروفة عالميًا مثل Global Transport Finance و Airline Economics و Airfinance Journal إلى جانب السندات والقروض والصكوك. ويعكس حصول الشركة على هذه الجوائز، نجاحها في استخدام نماذج تمويل مبتكرة، يُعتبر العديد منها رائدًا على مستوى القطاع. وتوّجت الخطوط الجوية التركية نجاحاتها في هذا الصدد، بعد أن فازت بأكثر من 30 جائزة من جوائز تمويل الطائرات الدولية في السنوات العشر الماضية، لعملياتها الناجحة التي بلغت حوالي 16 مليار دولار أمريكي.
MENAFN22092024004696012122ID1108700643
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.