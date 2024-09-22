غرف دبي تُطلق رسمياً مجموعة أعمال جديدة لصناعة الورق والمناديل DuPAT

(MENAFN
- OZON MARKETING) دبي، سبتمبر 2024, 21 : تم الإطلاق الرسمي لأول مجموعة أعمال لصناعة الورق والمناديل في الإمارات تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي (DCCI)، حيث تم تأسيس مجموعة دوبات لتعزيز المنتجات "صنع في الإمارات" على المستويين المحلي والعالمي.
وتهدف هذه المجموعة الجديدة إلى دعم صناعة الورق المموج والمناديل الورقية في الإمارات والتي تُقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار أمريكي، لتحقيق مراحل نمو جديدة وتعزيز مكانة العلامة التجارية "صنع في الإمارات" في الأسواق المختلفة.
وخلال الإعلان الرسمي عن مجموعة أعمال دبي للورق والمناديل DuPATفي معرض صناعة الورق المستمر ، بروبيبر دبي 2024 أشار المتحدثون إلى أن المهمة الأساسية للمجموعة هي دعم الشركات الإماراتية لتعزيز حصتها السوقية وتوسيع نطاق صادراتها إلى أسواق جديدة، مستغلةً زيادة الطلب في قطاع المناديل والصحة بالإضافة إلى تعبئة الورق وذلك نتيجة الوعي المتزايد بالصحة والبيئة والاستدامة.
وقال صلاح الدين شرفي رئيس مجموعة DuPATورئيس مجلس إدارة مصانع الورق المتحدة التابعة لشركة م.أ.ه.ي خوري وشركاه: "المهمة الأساسية للمجموعة هي تعزيز قبول المنتجات "صنع في الإمارات" وزيادة انتشارها في الأسواق، واستكشاف فرص التصدير المحتملة، والمساهمة في التنويع الاقتصادي غير النفطي للبلاد. كما ستسعى المجموعة إلى تبني ممارسات تجارية مستدامة تماشياً مع هدف الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050”.
وتضم المجموعة حالياً حوالي 30 عضواً مؤسساً، والهدف هو تسجيل أكثر من 300 عضو، بالإضافة إلى
صلاح الدين شرفي تشمل مؤسسي مجلس إدارة DuPAT :عبد الجبار بي بي نائب رئيس DuPATورئيس مجلس إدارة شركة هوت باك، راجاماهنديران مدير DuPATوالرئيس التنفيذي لمصنع الإمارات للتحويل الصناعي، إعجاز أحمد مونشي، مدير DuPAT والمدير العام لمصانع الورق ستار، ومحمود الكرد، الأمين العام لـ
DuPAT والمدير العام لشركة الخليج للتصنيع.
ويُقدّر خبراء الصناعة أن سوق المناديل والورق الصحي في الإمارات وحده تبلغ قيمته 525 مليون دولار أمريكي، بينما تبلغ قيمة سوق الورق الكرافت حوالي 450 مليون دولار أمريكي.
وقال إعجاز أحمد مونشي: "تملك دوبات رؤية واضحة بشأن الاستدامة، وستكون مسؤوليتنا مساعدة صناعة الورق الإماراتية على التوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تبني مبادرات الاقتصاد الدائري لتقليل البصمة الكربونية." وأضاف أن دوبات ستشجع الحصول على شهادات FSC / PEFC كجزء من الالتزام بمصادر المواد الخام الحرجية بطريقة مسؤولة.
وأوضح عبد الجبار قائلاً: "ستضمن دوبات أيضاً تطبيق معايير GSO وهي علامة جودة تُمنح للمنتجات التي تلبي المعايير والمتطلبات المحددة للمنظمة للمناديل الورقية والمنتجات الورقية تحت إشراف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) لحماية حقوق المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة بين أصحاب المصلحة. نحن واثقون أن التزامنا بتعزيز المنتجات "صنع في الإمارات" سيسهم في زيادة الحصة السوقية للاعبين في صناعة الورق الإماراتية محلياً وإقليمياً وعالمياً."
وستقوم الهيئة الصناعية بتنظيم برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملين في الصناعة، وتشجيع اللاعبين في صناعة الورق في الإمارات على تبني أحدث تقنيات التصنيع، وتنفيذ مبادرات البحث والتطوير التي تهدف إلى الابتكار والتحسين.
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