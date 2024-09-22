قمة KLBT تكشف عن فرص جذابة للمشاركين

(MENAFN
- The Revelation Consultancy DMCC) دبي/الرياض، 22 سبتمبر
تنظم شركة )كيو أن ايه انترناشونال ( الملتقى الثالث السنوي ل ) كي بي ال ت ي( للاعمال و السفر الفاخر و الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 25-26 سبتمبر 2024، و الذي يأتي ضمن اطلالة جديدة و عروض مستحدثة و جاذبة ,مما سيًجعل هذا الحدث استثنائيا من خلال الطرح المتميز للحضور ,و لن يكون قاصر فقط لإبرام صفقات
أكبر، ولكن أيضًا لاستكشا ف المشهد غير المستغل الذي تقدمه المنطقة,كما افاد القائمين على الفعالية
و من المتوقع أن تصل سوق السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية إلى 3.95 مليار دولار بحلول عام
2024، مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 3.51%، مستهدفةً 4.70 مليار دولار بحلول عام 2029.
يتم تشكيل سوق و مستقبل السفر الفاخر والسياحة التجارية في المملكة العربية السعودية من خلال عدة اتجاهات رئيسية، مدفوعة بتغير سلو ك المستهلك وتطور المتطلبات , كما يسعى المسافرون اليوم إلى تجارب ليست من اجل الرفاهية فقط ولكن أيضًا لتناسب خياراتهم الفردية . هذا التحول واضح بشكل خاص في المملكة العربية السعودية، حيث يخلق الجمع بين التراث الثقافي الغني والرفاهية الحديثة بيئة مثالية لتجارب السفر المصممة حسب الطلب كماهو مطروح ضمن اجندات الملتقى الثالث السنوي.
مشاركة الأفكار المستفادة من سنوات من الخبر ة
تؤكد زينة سليمان، مستشارة ومدربة في البروتوكول الدولي، "لجذب وخدمة المسافرين السعوديين الفاخرين، من الضروري إعطاء الأولوية للتجارب المخصصة والفريدة التي تتناغم
. مع قيمهم الثقافية وخياراتهم
و اضافت المدربة )الخصوصية، والخدمات المصممة حسب الطلب، والانتباه الدقيق للتفاصيل
هي مفتاح تلبية توقعات هذه الفئة الراقية من العملاء, و من المهم بنفس القدر إظهار الوعي الثقافي من خلال تكريم التقاليد وضمان تقديم خدمة سلسة، غير ملحوظة، وتلبي الاحتياجات دون أن تكون متطفلة(.
جذب وخدمة المسافرين السعوديين الفاخرين تحتا ج ال ى تركيز عل ى تقديم تجارب شخصي ة
و من جانبها نوهت جولي لويس، المتحدثة والمستكشفة والمؤلفة، من "ماونتن ها ي"، الى ان جذب وخدمة المسافرين السعوديين الفاخرين تحتاج الى تركيز على تقديم تجارب شخصية،
, محترمة ثقافيًا، وعالية الجودة.تتناسب مع قيمهم
لا فتة الى الخصوصية، الحصرية، والتقدير العميق للتقاليد و هو أمر أساسي. يجب على
الشركات الاستثمار في تدريب موظفيها لتقديم خدمة استثنائية تلبي هذه التوقعات ودمج عناصر من الثقافة السعودية ضمن عروضها.
مضيفة يمكن تقديم خدمات رقمية سلسة من الحجز وصولا إلى تفاصيل الرحلة و الوجهة،
والتوافق مع أحدث اتجاهات الفخامة مثل السلامة والاستدامة،من خلال تميز الشركات في هذا السوق التنافسي.
نصائح استراتيجية
دانيال بونزو - المدير العام لمجموعة زاهد للسفر، يقدم نصائح استراتيجية، "يجب على الشركات اختيار مجموعة من الوكلاء من الدرجة الأولى لضمان خدمة عالية الجودة في كل نقطة تواصل،
"مع التركيز الشديد على الانتباه للتفاصيل والسرية.
مشيرا الى توفير وصول حصري للوجهات وبرامج استثنائية أمر أساسي، مضيفا أن تصميم رحلات تعكس الثقافة والتراث المحليين بشكل أصيل، يقدم عمقاً وصدقًا يتناغم مع المسافرين المميزين.
هونج كونج تكتسب شعبية متزايدة في السعودي ة
يسعى المسافرون السعوديون بشكل متزايد إلى تجارب فريدة ومتميزة، و تبرز هونغ كونغ كوجهة مثالية." هكذا عبربونيت كومار، مدير جنوب آسيا والشرق الأوسط في مجلس السياحة في هونغ كون غ
مضيفا “مدينتنا تمزج بين التقليد والحداثة،و تقدم مزيج اً من المعالم الحضرية والطبيعية. و ذل ك
من خلال جولات الأفق المذهلة عبر اليابسة أو البحر أو الجو إلى تناول الطعام في مطاعم حائزة
،على نجوم ميشلان والأنشطة المناسبة للعائلات في ديزني لاند هونغ كونغ وحديقة المحيط كما سلط بونيت كومار الضوء على التدابير التي تتخذها منظمته لجذب المسافرين.
و قال كومار "يسعى المسافرون السعوديون بشكل أساسي إلى تخطيط رحلاتهم والحصول على معلومات السفر عبر الإنترنت، من خلال مشاهدة الفيديوهات، واستخدام وسائل التواصل
.الاجتماعي، والاطلاع على مواقع تخطيط الرحلات
مضيفا " نحن نضمن تقديم معلومات وافية من خلال الشراكة مع مختل ف وكالات السفر عبر الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي والسعودي ة لزيادة المعلومات والرؤية حول هونغ كونغ، ونعمل معهم على إنشاء باقات ومسارات مصممة خصيصًا
كورينا غويتز - المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ستار-كات المحدودة
لفت كورينا الى ان جذب وخدمة المسافرين السعوديين الفاخرين بشكل مميز تحتاج الى فهم الثقافة السعودية وآدابها، والفروق الدقيقة التي تميز هؤلاء المسافرين عن العملاء الأوروبيين أو الأمريكيي ن
مضيفا ان تكيي ف نهج ك لتلبية توقعاتهم وخياراتهم الفريدة هو المفتاح لتقديم تجربة استثنائية
تتناغم مع هذا السوق المتميز. "من تقديم خدمات مخصصة إلى توفير أماكن إقامة تتناسب مع الثقافة، ستبني الشركات التي تعطي الأولوية لهذه العناصر ثقة وولاء طويل الأمد مع المسافرين السعوديين في قطاع الرفاهية
المملكة العربية السعودية، لاعب رئيسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقي ا
و اختتم )سيده ن. س، مدير شركة كيو إن إيه الدولي ة( قائلا " ارتفع عدد المسافرين من السعودية
.بشكل كبير، من حيث رغبة المواطنون السعوديون في اكتشا ف العالم
مؤكدا ان " المملكة العربية السعودية، لاعب رئيسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و تتطور
. بشكل مذهل مع مبادرة رؤية السعودية 2030
و اضا ف سيده ) يعد مؤتمر كي بي ال تي اللاعمال الفاخرة والسياحة في المملكة منصة فريدة مغلقة تهد ف إلى "ربط العالم بالمستثمرين السعوديي ن" وإعادة تعري ف صناعة السفر والسياحة في المملكة . نحن واثقون من أن مؤتمر كي بي ال تي سيساهم في إقامة شراكات بين مزودي السفر العالميين - بما في ذل ك الفنادق، الوجهات، شركات الرحلات البحرية، اضافة الى شركات
الطيران، والمزيد - ورجال الاعمال السعوديين البارزين، بما يتماشى مع الطلب المتزايد في المملكة على تجارب السفر الفاخرة وتطوير البنية التحتية.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون لتوسيع نطاقهم في الشرق الأوسط، وخاصة في المملكة العربية السعودية، فإ ن هذا الحدث يعد فرصة لا بد من حضورها، حيث يوفر معرفة قيمة واتصالات بامكانها أن تعزز فرص نجا ح الأعمال.
MENAFN22092024004885011196ID1108700638