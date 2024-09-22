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تحذير من محظورات استخدام العلم السعودي

9/22/2024 4:47:01 AM
(MENAFN- Al Watan) حذرت وزارة الداخلية، من ((محظورات)) لا يمكن القيام بها عند استخدام علم المملكة خلال الاحتفالات التي ترافق اليوم الوطني، غدا الإثنين.
وذكرت الوزارة أنه يحظر رفع علم ((باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله، يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله)).
وأضافت أنه ((يُحظر استخدام العلم كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية، ويجب ألا يحفظ العلم في مكان سيئ يسبب تلف العلم أو اتساخه)).
كما نص البيان على ((ألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات، وألا يُثبَّت العلم أو يُشد على السارية، بل يكون دائمًا واقفًا وحر الحركة، ويجب ألا يُستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما)).
ويحظر أيضًا ((استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف، بما في ذلك طباعته على المواد التي يُنوى التخلص منها بعد استخدامها، ويجب ألا يُرفع بشكل مقلوب أبدًا مهما كانت الظروف)).
كما حذر البيان من ((تنكيس علم المملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين))، مشددًا على أنه يجب ((ألا يُلامس العلم أي شيء أدنى منه (أرض أو ماء أو طاولة))).

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