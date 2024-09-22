سيمون زاديك يكتب: الاقتصاد الحيوي المستدام.. الحل الوحيد لضمان بقائنا

MENAFN - Al-Borsa News) يواصل الاقتصاد العالمي الإفراط في استغلال الطبيعة، رغم اعتماده الكامل عليها.

من السهل أن نرى لماذا تُعد هذه الممارسة غير مستدامة؟ وخاصة في ضوء تغير المناخ المتصاعد على نحو خطير.

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ومع تقدير فجوة تمويل التنوع البيولوجي بنحو 700 ـ 900 مليار دولار سنويا، تتنامى الدعوات قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (مؤتمر الأطراف السادس عشر) في أكتوبر في مدينة كالي في كولومبيا والذي يحمل عنوان“استثمروا في الطبيعة”.

لكن هذه الجهود التي تنطوي على نوايا حسنة تغفل عن الصورة الأكبر.

الواقع أن الاستثمار في الطبيعة لن ينقذها ما دام الاقتصاد العالمي يستهلك موارد طبيعية أكثر من القدر الذي يستطيع الكوكب تحمله.

الأمر أشبه بمحاولة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون باستخدام مخططات تخزين الكربون الباهظة التكلفة، وفي الوقت ذاته السماح للصناعات الكثيفة الاستخدام للوقود الأحفوري بإطلاق مقادير متزايدة من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي.

بدلا من ذلك، نحتاج إلى اقتصاد عالمي مُجدد يحافظ على الطبيعة ويستعيدها، وبذلك يساعد العالم على تحقيق أهداف المناخ الحاسمة.

باختصار، يجب أن نعمل نحو اقتصاد حيوي مستدام وعادل.

يتألف الاقتصاد الحيوي من مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة التجارية.

وأكثر هذه الأنشطة وضوحا أشكال تجديدية من الزراعة، وصيد الأسماك، وزراعة وصيانة الغابات، وتربية الأحياء المائية.

هذا فضلا عن طرق عديدة للجمع بين التكنولوجيا والإنتاج القائم على البر والبحر، من البلاستيك المصنوع من مواد حيوية إلى الطاقة الحيوية والمستحضرات الصيدلانية والأدوية الحيوية.

وأخيرا، هناك فرص عديدة لتحويل قيمة الطبيعة إلى أدوات مالية من خلال ائتمانات الكربون والتنوع البيولوجي العادلة والعالية النزاهة القائمة على الطبيعة.

والإمكانات هائلة، فوفقا لتقديرات منتدى الاقتصاد الحيوي العالمي، تبلغ قيمة الاقتصاد الحيوي العالمي الحالية نحو 4 تريليون دولار، في حين تشير بعض التوقعات إلى إمكانية ارتفاع هذا الرقم إلى 30 تريليون دولار أو أكثر بحلول عام 2050.

لكن الاقتصاد الحيوي ليس مستداما أو عادلا بشكل تلقائي عفوي. فهو قد يدمر الطبيعة، من خلال الصيد الجائر وإزالة الغابات على سبيل المثال.

على نحو مماثل، قد يؤدي إلى تعميق فجوات التفاوت: فقد أفادت بعض التقارير بالفعل عن عمليات استيلاء على الأراضي من قبل مستثمرين أجانب، وهذا من شأنه أن يجعل البلدان الغنية بالطبيعة والمجتمعات المحلية في الجنوب العالمي أسوأ حالا.

على سبيل المثال، يتلخص أحد الأسئلة الرئيسية على أجندة التنوع البيولوجي في كيفية ضمان التقاسم العادل للأرباح المكتسبة من الترتيب التسلسلي الرقمي للموارد الجينية.

لقد أحدثت بيانات تسلسل الحمض النووي- التي يطلق عليها مُسمى“معلومات التسلسل الرقمي” في الدوائر السياسية- ثورة في علوم الحياة، وهي تغذي الإبداع في قطاعات مثل الأمن الغذائي، والطب، والطاقة الخضراء، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما كان الوصول المفتوح إلى تسلسلات فيروس“سارس كوف 2” مسؤولا جزئيا عن التطوير السريع لمجموعات التشخيص واللقاحات.

تنطوي معلومات التسلسل الرقمي أيضا على تطبيقات تجارية عديدة وتوفر فرصا جديدة للتنمية الاقتصادية.

من المشجع أن المفاوضين اتفقوا مؤخرا على مسودة توصية تمهيدية لتفعيل التقاسم العادل والمنصف للفوائد التي تقدمها معلومات التسلسل الرقمي، بما في ذلك إنشاء صندوق عالمي، والذي سيُنظر في أمره في إطار مؤتمر الأطراف السادس عشر.

تولت البرازيل في دورها الحالي في رئاسة مجموعة العشرين، زمام المبادرة في تعزيز الاقتصاد الحيوي العادل المستدام.

ويشمل هذا إنشاء مبادرة مجموعة العشرين بشأن الاقتصاد الحيوي، والتي حددت مؤخرا عشرة مبادئ طوعية رفيعة المستوى من شأنها أن تساعد صناع السياسات على رعاية الاقتصاد الحيوي الذي يعزز الإدماج الاجتماعي، ويوفر فرص العمل المستدامة، ويسرع التقدم نحو تحقيق أهداف المناخ والطبيعة.

والآمال الكبرى معلقة على مواصلة البرازيل هذا العمل أثناء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في عام 2025، وتقديم أجندة مماثلة من جانب جنوب أفريقيا عندما تتولى رئاسة مجموعة العشرين في نهاية العام.

من الممكن الآن اتخاذ عدة خطوات لتسهيل الاستثمار في الاقتصاد الحيوي.

كما قد يساعد إنشاء معايير قياس ومحاسبية مشتركة لرأس المال الطبيعي وكالات مثل الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية على تحسين ترتيبات التجارة البيولوجية ومعالجة مشكلات إعانات الدعم.

وقد يساعد تسعير الطبيعة في دفع عجلة الاستثمار من خلال زيادة القيمة الاقتصادية الكامنة في الاقتصاد الحيوي المستدام.

إن وضع قواعد التجارة والاستثمار، ومعالجة النقص في البيانات، وضمان التحليل المنهجي أمر بالغ الأهمية لتطوير اقتصاد حيوي قوي. والمجموعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في وضع جيد يسمح لها بالبدء في تنفيذ هذه التغييرات.

يتطلب تطوير اقتصاد حيوي ناجح، نهجا متكاملا، ويبدأ هذا بالسياسات التمكينية.

الواقع أن الزراعة التجديدية، مثل البلاستيك الحيوي والطاقة الحيوية، تناضل للتنافس مع البدائل الكثيفة الكربون التي تتلقى في كثير من الأحيان إعانات دعم كبيرة.

إن“الأعمال التجارية الحيوية” التي تعتمد بشدة على التكنولوجيا تحتاج إلى نظام بيئي داعم من الشراكات التجارية، والبحث والإبداع، والتنظيم، والتمويل العام الذي تفتقر إليه غالبا البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

مثل هذه التحديات تجعل من الصعب على بلدان الجنوب العالمي تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة التي تستخدم أصولها الطبيعية بطريقة مستدامة.

علاوة على ذلك، في حين تعمل حكومات عديدة على تطوير استراتيجيات الاقتصاد الحيوي على نحو متزايد، فإن أزمات الديون السيادية والضغوط المالية الناتجة عنها تشكل غالبا عائقا يحول دون إطلاق العنان للتمويل العام المحلي أو جذب الاستثمار الخاص.

بوسع مؤسسات تمويل التنمية أن تضطلع بدور مهم في الجنوب العالمي.

في عام 2024، على سبيل المثال، تعهدت مؤسسة التمويل الدولي بتقديم 56 مليار دولار لشركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية.

لكن عددا كبيرا من هذه المؤسسات تفتقر إلى استراتيجية لإدارة الاقتصاد الحيوي أو حتى التركيز عليه، حتى رغم أن الاستثمار في الاستخدام العادل والمستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية وتجديدها من الممكن أن يحمي التنوع البيولوجي، ويعزز العمل المناخي، ويولد فرص عمل لائقة، ويسرع من تبني التكنولوجيا النظيفة.

ويتطلب تحقيق هذه الفرص أكثر من استثمار واحد في كل مرة. فلن يتسنى لنا بناء الاقتصاد الحيوي المستدام والعادل الذي نحتاجه إليه إلا من خلال الجمع بين الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والتعاون الدولي.

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