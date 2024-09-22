شركات تعدين الذهب تلجأ للانضباط وسط فورة صفقات الاستحواذ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، عادت شركات التعدين إلى البحث عن جديدة، بينما تحاول طمأنة المستثمرين بأنها تعلمت من أخطاء الماضي، خاصة تلك المرتبطة بالإفراط في الإنفاق.

شهدت الأشهر الأخيرة نشاطاً ملحوظاً في القطاع، حيث استحوذت شركة“غولد فيلدز” (Gold Fields) على“أوسيسكو مايننغ” (Osisko Mining) في قيمتها 1.6 مليار دولار، فيما قامت“أنغلوغولد أشانتي” (AngloGold Ashanti) بشراء“سنتامين” (Centamin) مقابل 2.5 مليار دولار. هذا النشاط أثار تكهنات حول وجود صفقات أكثر في الأفق، مع وجود إشارات على أن المزيد من الشركات تدرس اتخاذ خطوات مماثلة.

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أصول أكثر جاذبية

ساعد ارتفاع سعر المعدن الأصفر وتراجع ضغوط تكلفة التنقيب والاستخراج في جعل الأصول أكثر جاذبية، خاصةً بالنسبة للشركات التي تسعى إلى استبدال المناجم المتقادمة. مع ذلك، تشير الشركات إلى أنها حذرة من تكرار الأخطاء التي ارتكبتها خلال فترات الازدهار السابقة، حيث أدت التوسعات الضخمة إلى تراكم ديون هائلة وغضب المساهمين.

خلال مؤتمر صناعي عُقد الأسبوع الماضي في كولورادو سبرينغز، حرص المديرون التنفيذيون على التأكيد على الانضباط المالي من خلال الحديث عن أهمية تقليص الديون، وضبط التكاليف، وتقديم عوائد مجزية للمستثمرين بدلاً من التطلع فقط لإتمام مزيد من صفقات الدمج والاستحواذ.

وفي مقابلة أُجريت معه في منتدى دنفر للذهب، صرح روس جيه بيتي، رئيس مجلس إدارة شركة“إكوينوكس غولد” (Equinox Gold):“تم إبرام بعض صفقات سيئة للغاية في الماضي، فقد اشترت الشركات أصولاً سيئة وعوقبت على ذلك”.

تحديات الاستحواذ

بيتي كشف أن“إكوينوكس” نفسها استقطبت اهتماماً كبيراً، حيث تلقت عروض استحواذ منذ بدء الإنتاج بمشروع“غرينستون” (Greenstone) الجديد في كندا هذا العام. وأعرب عن قلقه بشأن النهج العدائي في عمليات الاستحواذ، محذراً من أن الشركة التي تُقدر قيمتها بـ2.6 مليار دولار“ليست للبيع بالتأكيد”.

هناك جهود أخرى خلف الكواليس. فقد كشفت شركة“نيومونت” (Newmont)، أكبر منتج للذهب في العالم، في يوليو، أنها تلقت عشرات العروض لشراء أصولها في أميركا الشمالية وأفريقيا، بينما قالت“أوسيسكو” إن“غولد فيلدز” تنافست مع شركات أخرى للاستحواذ على الشركة.

ازداد الإقبال على الصفقات مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، وعزز ذلك ترقب خفض أسعار الفائدة الأميركية (الذي تمّ الأربعاء بواقع 50 نقطة أساس)، وزيادة مشتريات البنوك المركزية للمعدن النفيس واعتباره ملاذاً آمناً. كما ساعدت السيطرة على الضغوط التضخمية العام الماضي على إبقاء التكاليف تحت السيطرة، ما مكّن الشركات من جني أرباح أكبر، وبالتالي ارتفاع أسعار أسهمها.

مع ذلك، فإن الصفقات السيئة التي أُبرمت في الماضي تظل تذكيراً بالمخاطر المحتملة للإفراط في الإنفاق. فبعد أن أنفقت الشركات مبالغ طائلة على التوسعات الكبيرة التي أثقلت كاهلها بالديون، أصيب المستثمرون بالذعر عندما انتهت موجة صعود أسعار الذهب قبل أكثر من عقد وأضرت بالميزانيات.

استراتيجيات جديدة

تحاول شركات التعدين إظهار أنها لن تقع في نفس الفخ مرة أخرى في محاولة لطمأنة المستثمرين.

تخطط شركة“إكوينوكس” لاستخدام أرباحها لتقليص الديون التي استدانتها لبناء منجم“غرينستون”. كما تركز شركة“بي 2 غولد” (B2Gold) على“إعادة أكبر قدر ممكن من الأموال للمساهمين عبر زيادة التدفقات النقدية ودفع توزيعات أرباح جيدة”، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة كلايف جونسون في مقابلة خلال منتدى هذا الأسبوع.

في نفس الوقت، أثارت بعض الصفقات الأخيرة انتقادات داخل الصناعة. فقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة“باريك غولد” (Barrick Gold) مارك بريستو صفقة“غولد فيلدز” للاستحواذ على“أوسيسكو”، التي تضمنت علاوة بنحو 67% على سعر السهم في اليوم السابق لإعلان الصفقة، بأنها“مثيرة للقلق”.

واعتبر بريستو أن“هذه علامات على الحماسة المفرطة في السوق”، مضيفاً أنه لن يدفع أي علاوات إضافية مقابل الاستحواذات. وعلى عكس منافسيه الكبار الآخرين، لم تعلن شركته عن أي صفقة كبيرة في الأعوام الأخيرة.

كيان جديد بعد الاستحواذ

تُعتبر عمليات الاستحواذ وسيلة هامة للوصول إلى رواسب الذهب التي يصعب العثور عليها. في حين أن مناجم النحاس وخام الحديد قد تستمر لعقود أو حتى لقرن، فإن معظم مناجم الذهب لديها فترة حياة أقصر.

لكن واصف لطيف، مدير محفظة استثمارية بشركة“سارمايا بارتنرز” (Sarmaya Partners)، أفاد أنه“رغم أن الاندماج يُعد علامة جيدة وصحية للصناعة، لا يزال عليك أن ترى كيف يمكن للكيان الجديد تنفيذ أعماله”. وأضاف أن“التاريخ يُظهر أن عمليات الدماج والاستحواذ ليست دائماً مربحة على المدى الطويل”.

يفضل لطيف الاستثمار في الشركات التي تثبت قدرتها على التحكم في تكاليفها وتتمتع بمحفظة مشاريع قوية يمكنها تنفيذها ذاتياً.

وأوضح أن“شركات الطاقة مرت بتجربة مشابهة بعد انهيار الدورة الأخيرة لصعود أسعار السلع الأساسية، لكنها تعلمت الدرس. وقالت:“حسناً، فهمنا الأمر، لن نقوم بالحفر بمجرد العثور على فرصة'. ولا تزال بعض شركات تعدين الذهب تحاول استيعاب هذا الدرس”.





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