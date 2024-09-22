87 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأرمينيا بأول 7 أشهر من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال سفير أرمينيا بالقاهرة هراتشيا أرشاك بولاديان، إن التبادل التجاري بين مصر وأرمينيا بلغ 87 مليون دولار في السبعة الأشهر الأولى من هذا العام، مسجلا رقما قياسيا، وهو أكثر من ثلاث أضعاف الرقم المسجل عام 2023.
وأضاف سفير أرمينيا، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن العديد من الشركات المصرية والأرمينية تبحث حاليًا فرص الاستثمار في مجالات مختلفة في كلا البلدين، بما في ذلك الصناعات الغذائية والسياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.
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وأوضح أنه يتم حاليا الترتيب لعقد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة الأرمينية المصرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.
وأعرب عن ثقته بأن اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال بين الشركات الأرمينية والمصرية ستعطيان دفعة وحافزا إضافيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أرمينيا ومصر.
وعن السياحة، أشار السفير الأرميني إلى أن عدد السياح الأرمن الذين يقضون إجازاتهم في منتجعات البحر الأحمر بلغ 100 ألف سائح سنويا أي 4% من إجمالي سكان أرمينيا، بينما عدد السائحين المصريين الذين يزورون أرمينيا بلغ 6 آلاف سائح عام 2023، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 10 آلاف سائح بنهاية هذا العام، وذلك بفضل تسهيل متطلبات تأشيرة الدخول إلى أرمينيا.
وتابع أن المنتدى السياحي المصري – الأرمني الأول الذي عقد في القاهرة عام 2022 ساهم بشكل كبير في هذه النتائج، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة عدد السائحين في كلا الاتجاهين بعد بدء تسيير شركة“إير كايرو” لرحلات الطيران المباشر بين القاهرة ويريفان في يونيو الماضي.
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