87 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأرمينيا بأول 7 أشهر من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال سفير أرمينيا بالقاهرة هراتشيا أرشاك بولاديان، إن التبادل التجاري بين مصر وأرمينيا بلغ 87 مليون دولار في السبعة الأشهر الأولى من هذا العام، مسجلا رقما قياسيا، وهو أكثر من ثلاث أضعاف الرقم المسجل عام 2023.

وأضاف سفير أرمينيا، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن العديد من الشركات المصرية والأرمينية تبحث حاليًا فرص الاستثمار في مجالات مختلفة في كلا البلدين، بما في ذلك الصناعات الغذائية والسياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.

موضوعاتمصر تستهدف جعل“اقتصادية قناة السويس” مركزًا عالميًا لصناعة الوقود الأخضر مستثمرون من موريشيوس يسعون لإنشاء مشروع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بمصر 775 مليون دولار صافى مشتريات الأجانب فى الدين المحلى أول 3 أسابيع من سبتمبر

وأوضح أنه يتم حاليا الترتيب لعقد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة الأرمينية المصرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.

وأعرب عن ثقته بأن اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال بين الشركات الأرمينية والمصرية ستعطيان دفعة وحافزا إضافيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أرمينيا ومصر.

وعن السياحة، أشار السفير الأرميني إلى أن عدد السياح الأرمن الذين يقضون إجازاتهم في منتجعات البحر الأحمر بلغ 100 ألف سائح سنويا أي 4% من إجمالي سكان أرمينيا، بينما عدد السائحين المصريين الذين يزورون أرمينيا بلغ 6 آلاف سائح عام 2023، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 10 آلاف سائح بنهاية هذا العام، وذلك بفضل تسهيل متطلبات تأشيرة الدخول إلى أرمينيا.

وتابع أن المنتدى السياحي المصري – الأرمني الأول الذي عقد في القاهرة عام 2022 ساهم بشكل كبير في هذه النتائج، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة عدد السائحين في كلا الاتجاهين بعد بدء تسيير شركة“إير كايرو” لرحلات الطيران المباشر بين القاهرة ويريفان في يونيو الماضي.