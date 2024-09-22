طفرة النفط الأمريكي تجعل هاريس مؤيدة لحقن مكامنه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يحقّ لكامالا هاريس أن تدعي بأنها من أعمدة أكثر الإدارات الأمريكية نفعاً لصناعة الوقود الأحفوري في تاريخ الولايات المتحدة، فقد ارتفع إنتاج النفط والغاز المحليين وكذلك هوامش التكرير وأرباح شركات القطاع إلى معدلات قياسية خلال عملها نائبةً للرئيس جو بايدن. تتصدر الولايات المتحدة حالياً قائمة منتجي النفط في العالم، وتضخ يومياً كمية خام تفوق بنحو 50% ما تنتجه المملكة العربية السعودية.

لكن ذلك يبدو متناقضاً مع إدارة تعهدت بإحداث قفزة ثورية في مجال الطاقة النظيفة قبل أربع سنوات، وأعادت انخراط البلاد في اتفاق باريس للمناخ منذ أول أيامها توليها السلطة. كان أكثر إدهاشاً أن هاريس بنَت رصيدها السياسي على مجابهة لكبرى شركات النفط في المحاكم على خلفية انتهاكات بيئية حين كانت المدعية العام لولاية كاليفورنيا.

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كما أنها صرّحت خلال حملتها للانتخابات التمهيدية الماضية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة أنها“بلا شك” ستحظر التصديع المائي (التكسير الهيدروليكي) إن تولت الرئاسة، لكنها تراجعت عن موقفها هذا.

سيطرة الشركات الخاصة على إنتاج النفط الصخري

إن سيطرة الحكومة الأميركية على شركات النفط في البلاد في الواقع أقل بكثير من حكومات السعودية وروسيا وغيرها من أكبر الدول إنتاجاً للنفط، وفيها يقرر المسؤولون الحكوميون حجم الإنتاج. أما في الولايات المتحدة فتهيمن شركات تعمل في أراض ملكيتها خاصة على إنتاج النفط الصخري، وهو النوع الذي حقق المساهمة الأكبر في نمو إنتاج النفط الأمريكي على مرّ العقد الماضي.

وتدير ولايات مثل نيومكسيكو وداكوتا الشمالية وتكساس معظم الشؤون التنظيمية الروتينية، وهي غالباً ما ترحب بما تجلبه صناعة عن النفط والغاز من مال ووظائف. قال مايك سمرز، الرئيس التنفيذي لمعهد النفط الأمريكي، أكبر مجموعة ضغط في القطاع:“أعتقد أن الزيادة في الإنتاج خلال السنوات الأربع الماضية أتت برغم سياسات بايدن لا بفضلها”.

خفّفت هاريس من حدّة خطابها المناهض للوقود الأحفوري الذي طبع حملتها للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية لعام 2020، وربما لديها سبب وجيه لذلك، لا يتقصر على كون بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات المرجحة، تقع في قلب أكبر حوض غاز صخري في البلاد.

إن بعض الخطوات المتخذة في بداية عهد بايدن، مثل إلغاء خط أنابيب غاز“كيستون إكس إل” (Keystone XL) ووقف بيع رخص الحفر على الأراضي والمياه الاتحادية ربما دعمت مصداقية الإدارة على صعيد البيئة، لكنها أضعفت موقف للبيت الأبيض حين ارتفع سعر البنزين في جميع أرجاء البلاد بعدما اجتاحت روسيا أوكرانيا، فقد تجاوزت أسعاره للمستهلكين عتبة 1.30 دولار لليتر في يونيو 2022.

وقال روبرت جونستون، مدير البحوث في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا“حين ترتفع الأسعار على هذا النحو، فإنها تصبح أولوية سياسية بغض النظر عن الحزب الموجود في البيت الأبيض”.

توجيه السخط نحو شركات النفط

حاول بايدن توجيه السخط الشعبي نحو شركات النفط التي اتهمها بالتلاعب بالأسعار، وكان لافتاً هجومه على شركة“إكسون موبيل” (Exxon Mobil) التي قال إنها تحقق أرباحاً مفرطةً جداً فيما تعاني الأسر الأمريكية من أشد تضخم منذ ثمانينات القرن الماضي، لكن موقفه لم يلق آذاناً صاغية، وبدأت تنتشر ملصقات عند محطات الوقود على امتداد البلاد يبدو فيها بايدن مبتسماً مع عبارة“أنا تسببت بذلك”.

على الصعيد الانتخابي، حمّل المرشح الجمهوري دونالد ترمب بايدن فيما مضى وهاريس حالياً مسؤولية التسبب بأزمة التضخم التي ما يزال الناخبون يقولون إنها تتصدر همومهم الاقتصادية. وهو يؤكد أن سياسة الطاقة التي يطرحها والتي تشجع على استخراج النفط والغاز ستزيد من إنتاجهما فتقلّص أسعار الطاقة إلى النصف، فيما أن إدارة هاريس“ستقضي على الوقود الأحفوري”.

بيّن رامانان كريشنامورتي، أستاذ الطاقة في جامعة هيوستن، أن رتفاع أسعار الوقود في 2022 دفع إدارة بايدن–هاريس إلى تغيير بعض سياساتها التي قد تلحق ضرراً بإنتاج النفط الخام على المدى القصير. وقال:“تحوّل النهج من تصادمي إلى تفهّم لضرورة التكيف مع قطاع النفط والغاز من أجل خير الاقتصاد”.

فيما استمر بايدن وهاريس في انتقاد كبرى شركات النفط، تجنّبا تبني سياسات تحظى بتأييد بعض الديمقراطيين في الكونغرس، مثل تحديد سقف لصادرات النفط والوقود. في حين كان من شأن ذلك أن يسهم في تخفيف معدلات التضخم على المدى القصير، إلا أنه يأتي على حساب تقييد الإمدادات في المستقبل. بدل ذلك، ناشد البيت الأبيض علناً شركات التنقيب عن النفط الصخري لضخ مزيد من النفط الخام، وأفرج عن ملايين البراميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

تأثير الإفراج عن الاحتياطي الاستراتيجي

آتت هذه السياسة أكلها، فأسهمت في خفض سعر البنزين والديزل والبتروكيماويات، التي تشكّل العمود الفقري لشريحة واسعة من الاقتصاد الأمريكي، إذ أسهمت في الحدّ من التضخم، ما يمهّد لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

وكان قانون المناخ التاريخي الذي أطلقت عليه إدارة بايدن تسمية“قانون كبح التضخم” من أجل تسهيل تمريره في الكونغرس، قدم حوافز لإنتاج الطاقة المتجددة واعتماد التقنيات منخفضة انبعاثات الكربون، بما يشمل احتجاز الكربون وغاز الهيدروجين، وغيرها من التقنيات التي تحظى بدعم قطاع النفط. والأهم أن القانون لم يتضمن سوى عدد محدود من الإجراءات العقابية ضد الوقود الأحفوري. حتى أن الرئيس التنفيذي لشركة“إكسون”، دارين وودز، أعلن خلال مؤتمر خاص بالقطاع في مارس أنه“يدعم بقوة” هذا القانون .

وقال كينيث ميدلوك، المدير الأعلى لمركز دراسات الطاقة في جامعة“رايس”:“لقد اختاروا المسار الذي عادة ما ينجح في الولايات المتحدة، المستند إلى الحوافز والتشجيع، بدل الضرائب والغرامات”. واعتبر أن قرار إدارة بايدن-هاريس في يناير بتجميد الموافقات على محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة لا يتعدى كونه“إشارة سياسية” يُرجح أن تتراجع عنها الإدارة بعد الانتخابات. (وكان قاضٍ اتحادي قد أصدر حكماً ضد تجميد الموافقات في يوليو).

وفي حين تدعم كبرى شركات النفط قانون كبح التضخم، إلا أنها غير مستعدة حتى الآن لدعم هاريس. يبين موقع“أوبن سيكرتس” (OpenSecrets)، الذي يتتبع الإنفاق الانتخابي، آلت نحو 88% من تبرعات قطاع النفط والغاز السياسية وقدرها 129 مليون دولار في الدورة الانتخابية الحالية إلى مرشحين جمهوريين ومجموعات متحالفة معهم.

فيما تتعهد هاريس بتبني التطور الذي أحدثه بايدن لناحية إقامة اقتصاد يستند إلى الطاقة النظيفة، ومحاسبة الملوثين والعمل على الصعيد الدولي من للبناء على التعهدات المناخية الدولية والوطنية، مثل اتفاق باريس، كان لافتاً تكرار دعمها للتصديع المائي وإشادتها بنمو إنتاج الوقود الأحفوري مرتين خلال مناظرتها الرئاسية مع ترمب في 10 سبتمبر.

وقالت:“شهدنا أكبر زيادة في إنتاج النفط المحلي في التاريخ بفضل مقاربة تعترف بأننا لا نستطيع أن نبالغ في الاعتماد على النفط الأجنبي”.





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