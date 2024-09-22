القطاع الخاص يخطو نحو الاستثمار بشحن سيارات الكهرباء في السعودية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أبدت شركات عالمية عدّة عزمها ضخ استثمارات ضخمة بقطاع السيارات الكهربائية في السعودية، لإنشاء محطات شحن ومراكز خدمة وصيانة، كما أفصح رؤساء 5 شركات عالمية ومحلية في مقابلات مع“الشرق” خلال فعاليات السيارات الكهربائية الذي نُظم في الرياض مؤخراً، وسط توقعاتٍ بوصول عدد المركبات التي تعمل بالبطاريات في المملكة إلى 400 ألف بحلول عام 2030.

يواجه قطاع السيارات الكهربائية تحدياً أساسياً في السعودية يتمثل في نقص نقاط الشحن ومراكز الخدمة، في وقتٍ تطمح السلطات، أُسوةً بمعظم الدول المتقدمة، لزيادة الاعتماد على هذه السيارات لخفض الانبعاثات. ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد السيارات الكهربائية التي تم استيرادها في السعودية خلال 2023 لم يتجاوز 779 مركبة، ولا يزيد عدد محطات الشحن حالياً في العاصمة الرياض عن 8 محطات، ويصل في المملكة كلها إلى 20 محطة فقط.

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قفزة متوقعة

هذه الأرقام المتواضعة لم تمنع شركة“بي دبليو سي” (PWC) من أن ترى في سوق المملكة فرصة هائلة للاستثمار بالمنظومة المتكاملة للسيارات الكهربائية، وهو ما يفسره هيكو سيتز، المسؤول عن القطاع في شركة الاستشارات العالمية، بأن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي المتوقعة ستُحدث قفزات بوتيرة سريعة في عدد السيارات الكهربائية التي ستسير على طرقات البلاد. موضحاً لـ”الشرق” أن الصندوق وشركاته التابعة سيضخون من الآن وحتى عام 2030 ما يناهز 35 مليار دولار“لتطوير هذه الصناعة الجديدة بالكامل”. وسيخصص 50% تقريباً من هذا المبلغ لتصنيع السيارات الكهربائية، و25% للبطاريات، والنسبة المتبقية ستخصص للرقائق وقطع الغيار، على حد قوله.

كان الرئيس التنفيذي لشركة“إيفيك” محمد القزاز أفاد بمقابلة سابقة مع“الشرق” أنه عندما بدأت حكومة المملكة وضع الخطط المتعلقة بقطاع المركبات الكهربائية، وجدت أن مستويات تشييد البنى التحتية الملائمة عالمياً، غالباً ما تكون متأخرة عن مستويات تبني السيارات الكهربائية، نظراً لارتفاع كلفتها الرأسمالية. ويتجلى هذا الأمر بأن عدد المحطات المتوفرة للمستخدمين على نطاق واسع، وخاصة محطات الشحن السريع، تقل بكثير عن تلبية احتياجات المركبات الكهربائية التي تسير على الطرق في معظم البلدان.

ويتوقع سيتز، من“بي دبليو سي” أنه بحلول 2030 ستشكل مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية بالكامل حصة 30% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، على ان تصل النسبة عام 2035 إلى أكثر من 60%.

هذه الأرقام تقترب من تقديرات كاليانا سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة“بترومين”، الذي رجح أن تتراوح نسبة السيارت الكهربائية بين 35% إلى 40% من المركبات المباعة في المملكة سنة 2030، بما يقفز بعددها إلى ما بين 350 ألفاً و400 ألف سيارة عاملة بالبطارية، من إجمالي مليون سيارة جديدة يتم استيراها إلى السوق السعودية سنوياً.

وأطلق صندوق الاستثمارات العامة مع الشركة السعودية للكهرباء، في شهر نوفمبر من العام الماضي، شركة“إيفيك” التي تستهدف إنشاء شبكة من نقاط الشحن السريع، يصل عددها إلى 5 آلاف شاحن للسيارات الكهربائية بحلول 2030، موزعة على أكثر من ألف محطة في المملكة.

استثمارات جديدة

تراهن شركة“إلكترومين” على نمو سوق السيارات الكهربائية في السعودية، وتخطط لامتلاك وإدارة أكثر من 200 محطة شحن بنهاية العقد الحالي، بحسب رئيسها التنفيذي مارك نوكتن لـ”الشرق”، موضحاً أن الشركة تقدم حلولاً متكاملة لهذا القطاع؛ فهي تبيع أجهزة الشحن، وفي الوقت عينه تدير شبكتها الخاصة لمراكز الشحن، وتنفذ عمليات صيانة لنقاط الشحن، فضلاً عن بيع السيارات الكهربائية مباشرةً للركاب.

نوكتن كشف أن الشركة، باعتبارها وكيلاً لسيارات“فولفو” الكهربائية، ستبدأ في فبراير المقبل بيع طرازاتها في سوق المملكة، بالإضافة لتوزيع ثلاث علامات تجارية للمركبات الكهربائية، هي:“نافيا”، الحافلة ذاتية القيادة، و”كوانترون”، وهي علامة تجارية ألمانية للسيارات الكهربائية التجارية، و”تام”، وهي علامة تجارية سلوفينية؛“بموازاة العمل على نشر تجهيزات البنية التحتية في كافة المدن الكبرى”.

إلى الاستيراد، تعمل المملكة على إرساء صناعة سيارات كهربائية محلية متقدمة. حيت افتتحت“لوسيد”، المملوكة بأغلبها للصندوق السيادي السعودي، قبل حوالي عام، أول مصنع لتجميع السيارات في السعودية، يستهدف أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 155 ألف مركبة سنوياً. وتخطط الشركة للوصول لمرحلة التصنيع الكامل للسيارات الكهربائية في منشأتها السعودية.

كما تم، في نوفمبر 2022، إطلاق شركة“سير” كأول علامة تجارية محلية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة. وبدأت الأعمال الإنشائية لمصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أواخر العام نفسه.

أولى الخطوات

يكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة“بترومين” لـ”الشرق” أنه“تم بالفعل إنشاء سلسلة من محطات الخدمة المخصصة للسيارات الكهربائية، بلغ عددها 12 محطة، وسيصل إلى 40 خلال عامين، وجاري التوسع في تأسيس شبكة من نقاط شواحن التيار المتردد”.

أما شركة“الشريف لحلول التنقل الكهربائي”، فأعلنت على لسان رئيسها التنفيذي محمد المساوي، بمقابلة مع“الشرق”، أنها باشرت باستثمار 50 مليون ريال كمرحلة أولى لبناء 100 محطة شحن سريع في أرجاءالمملكة بالتعاون مع شركات أُخرى، مفصحاً عن الانتهاء بالفعل من تركيب 20 نقطة شحن سيبدأ تشغيلها خلال أسابيع قليلة.

المساوي أشار إلى أن شركته أبرمت أيضاً اتفاقات مع عدد من المراكز التجارية ومحطات الوقود للتوسع في تشغيل نقاط شحن جديدة، متوقعاً أن ترتفع استثمارات“الشريف” في هذا النشاط إلى 150 مليون ريال.

بدورها، تخطط شركة“نقطة تحول للطاقة المتجددة” للتوسع في نشر الشواحن السريعة خلال الربع الأخير من العام، كما صرح رئيسها التنفيذي فهد نواف آل سعود لـ”الشرق”، مضيفاً:“لقد دخلنا في عدّة شراكات بالفعل لتحقيق مستهدفنا”.

وفي حين أفاد أن شركته تستحوذ حالياً على حصة تتجاوز 60% من مبيعات الشواحن المنزلية في المملكة، أكد أن خطط“نقطة تحول” للتوسع في الاستثمار“تستند إلى توقعاتنا بأن تكون 30% على الأقل من المركبات الجديدة المبيعة في السوق السعودية عام 2030 مركبات كهربائية”.





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