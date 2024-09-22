قبرص واليونان توقعان اتفاقاً لإنشاء أطول خط ربط كهربائي بحري في العالم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقَّعت قبرص واليونان مذكرة تفاهم للمُضي قُدُماً في مشروع خط ربط كهربائي بحري، يهدف إلى ربط شبكات الكهرباء في أوروبا بشرق البحر المتوسط؛ ما يمهد لإنشاء أطول خط ربط كهربائي بحري في العالم.
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المشروع الذي يحمل اسم ((الربط البحري العظيم))، يهدف إلى ربط شبكات الكهرباء الأوروبية بقبرص، بتكلفة تُقدر بـ1.9 مليار يورو (2.12 مليار دولار)، مع خطط مستقبلية لتمديده إلى إسرائيل، ويتميز الخط بكونه الأطول عالمياً بجهد كهربائي عالٍ يصل طوله إلى 1240 كيلومتراً وبعمق يصل إلى 3000 متر تحت سطح البحر.
وأكدت وزارتا الطاقة في اليونان وقبرص أن العمل على المشروع سيُستأنف في الأيام المقبلة، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم مساء الجمعة، ورغم امتلاك قبرص احتياطيات من الغاز الطبيعي غير المستغلة حتى الآن، لا تزال الجزيرة تعتمد بشكل كبير على زيت الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، ما يرفع تكلفة الطاقة على المستهلكين مقارنة بنظرائهم في أوروبا.
على الرغم من الحاجة الواضحة لمصادر طاقة بديلة، فقد شهد المشروع تأخيرات بسبب تساؤلات قبرصية تتعلق بالتكاليف النهائية وجدوى المشروع، بالإضافة إلى الالتزامات المحتملة المرتبطة بأي تأخيرات غير متوقعة.
وصفت الوزارتان المشروع بأنه ذو أهمية استراتيجية، إذ سيربط قبرص بشبكة الكهرباء الأوروبية، ما يسهل عملية نقل الطاقة، ويساعد اليونان على تحقيق هدفها بأن تصبح مركزاً لنقل الطاقة النظيفة في المنطقة.
المصدر:
MENAFN22092024000202011048ID1108700605
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