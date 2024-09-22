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قبرص واليونان توقعان اتفاقاً لإنشاء أطول خط ربط كهربائي بحري في العالم - جريدة البورصة

9/22/2024 4:46:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقَّعت قبرص واليونان مذكرة تفاهم للمُضي قُدُماً في مشروع خط ربط كهربائي بحري، يهدف إلى ربط شبكات الكهرباء في أوروبا بشرق البحر المتوسط؛ ما يمهد لإنشاء أطول خط ربط كهربائي بحري في العالم.


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المشروع الذي يحمل اسم ((الربط البحري العظيم))، يهدف إلى ربط شبكات الكهرباء الأوروبية بقبرص، بتكلفة تُقدر بـ1.9 مليار يورو (2.12 مليار دولار)، مع خطط مستقبلية لتمديده إلى إسرائيل، ويتميز الخط بكونه الأطول عالمياً بجهد كهربائي عالٍ يصل طوله إلى 1240 كيلومتراً وبعمق يصل إلى 3000 متر تحت سطح البحر.


وأكدت وزارتا الطاقة في اليونان وقبرص أن العمل على المشروع سيُستأنف في الأيام المقبلة، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم مساء الجمعة، ورغم امتلاك قبرص احتياطيات من الغاز الطبيعي غير المستغلة حتى الآن، لا تزال الجزيرة تعتمد بشكل كبير على زيت الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، ما يرفع تكلفة الطاقة على المستهلكين مقارنة بنظرائهم في أوروبا.


على الرغم من الحاجة الواضحة لمصادر طاقة بديلة، فقد شهد المشروع تأخيرات بسبب تساؤلات قبرصية تتعلق بالتكاليف النهائية وجدوى المشروع، بالإضافة إلى الالتزامات المحتملة المرتبطة بأي تأخيرات غير متوقعة.


وصفت الوزارتان المشروع بأنه ذو أهمية استراتيجية، إذ سيربط قبرص بشبكة الكهرباء الأوروبية، ما يسهل عملية نقل الطاقة، ويساعد اليونان على تحقيق هدفها بأن تصبح مركزاً لنقل الطاقة النظيفة في المنطقة.


المصدر:

MENAFN22092024000202011048ID1108700605

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