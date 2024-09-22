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لافروف: عصر الدولار يتجه بالفعل نحو نهايته - جريدة البورصة

9/22/2024 4:46:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس السبت، أنه يتم استبدال الدولار تدريجياً بالمعاملات الدولية وعبر التحول للعملات الوطنية، مشيراً إلى أن عصر الدولار يتجه بالفعل نحو نهايته.


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وأضاف، في تصريحاته لشبكة سكاي نيوز عربية، أن مجموعة البريكس تعتمد على مبدأ التوافق والإجماع. كما أوضح أن العلاقات بين روسيا والصين في أفضل حال، لكنهما ليسا بحاجة إلى إنشاء تحالف عسكري على غرار حلف الأطلسي.


وأكد أن موسكو تفي دائماً بالتزاماتها تجاه أوروبا فيما يتعلق باتفاقيات الغاز، مشيراً إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المسال الأميركي أكثر تكلفة بكثير.


انتهاء عصر الدولار


أشار لافروف، خلال حديثه، إلى أن روسيا والصين ودول أخرى، تتجه بشكل تدريجي لاستبدال التعامل في الدولار، فقال ((يتم استبدال الدولار تدريجياً، من خلال التحول لحساب المعاملات بالعملات الوطنية، حتى إن رئيس البرازيل اقترح خلال قمة بريكس العام الماضي أن نفكر في إنشاء منصة دفع بديلة)).


وتابع ((نحن ننفذ بالفعل في الوقت الحالي مع الصين أكثر من 90% من حجم تجارتنا بالعملات الوطنية، ونحو 60% من المعاملات مع الهند تتم دون استخدام الدولار، ومع معظم البلدان، بدأنا التحول إلى صيغ التعاون هذه على وجه التحديد)).


وشدد على أنه ((من الواضح أنهم في الولايات المتحدة يواصلون طباعة الدولارات على حساب هذه الأوراق النقدية ذات الدخل المنخفض، وهم مستمرون في سياسة ممارسة الضغوط الاقتصادية على الدول الأخرى، لكن هذا العصر يتجه بالفعل نحو نهايته وغروب شمسه)).


المصدر:

MENAFN22092024000202011048ID1108700604

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