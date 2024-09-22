لافروف: عصر الدولار يتجه بالفعل نحو نهايته - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف وزير
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس السبت، أنه يتم استبدال الدولار تدريجياً بالمعاملات الدولية وعبر التحول للعملات الوطنية، مشيراً إلى أن عصر الدولار يتجه بالفعل نحو نهايته.
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وأضاف، في تصريحاته لشبكة سكاي نيوز عربية، أن مجموعة البريكس تعتمد على مبدأ التوافق والإجماع. كما أوضح أن العلاقات بين روسيا والصين في أفضل حال، لكنهما ليسا بحاجة إلى إنشاء تحالف عسكري على غرار حلف الأطلسي.
وأكد أن موسكو تفي دائماً بالتزاماتها تجاه أوروبا فيما يتعلق باتفاقيات الغاز، مشيراً إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المسال الأميركي أكثر تكلفة بكثير.
انتهاء عصر الدولار
أشار لافروف، خلال حديثه، إلى أن روسيا والصين ودول أخرى، تتجه بشكل تدريجي لاستبدال التعامل في الدولار، فقال ((يتم استبدال الدولار تدريجياً، من خلال التحول لحساب المعاملات بالعملات الوطنية، حتى إن رئيس البرازيل اقترح خلال قمة بريكس العام الماضي أن نفكر في إنشاء منصة دفع بديلة)).
وتابع ((نحن ننفذ بالفعل في الوقت الحالي مع الصين أكثر من 90% من حجم تجارتنا بالعملات الوطنية، ونحو 60% من المعاملات مع الهند تتم دون استخدام الدولار، ومع معظم البلدان، بدأنا التحول إلى صيغ التعاون هذه على وجه التحديد)).
وشدد على أنه ((من الواضح أنهم في الولايات المتحدة يواصلون طباعة الدولارات على حساب هذه الأوراق النقدية ذات الدخل المنخفض، وهم مستمرون في سياسة ممارسة الضغوط الاقتصادية على الدول الأخرى، لكن هذا العصر يتجه بالفعل نحو نهايته وغروب شمسه)).
المصدر:
MENAFN22092024000202011048ID1108700604
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