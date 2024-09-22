الوزير: تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية لأعمال الإدارة والصيانة

MENAFN - Al-Borsa News) قال كامل الوزير الصناعة والنقل، إنه سيتم تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.

وأضاف الوزير – خلال اجتماعه مع محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج ومستثمري المحافظ لبحث تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها – أنه تم الاتفاق على أن تتولى محافظة سوهاج رفع كفاءة الطرق المؤدية للمناطق الصناعية وتوفير وسائل جماعي تساهم في نقل العاملين من وإلى تلك المناطق بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

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واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة سوهاج والتي يبلغ عددها 9 مناطق صناعية بواقع 6 مناطق تتبع ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى منطقتين تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمنطقة الاستثمارية بالمطاهير والتي تقع تحت ولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير.

كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق بالمحافظة، وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها، والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها، وأهم المعوقات التي تواجه المستثمرين، والتي تتعلق بعدم وجود مرافق في عدد من المناطق الصناعية، وتقادم المرافق في البعض الآخر، وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها وعدم استكمال المرافق في عدد من المناطق بالإضافة إلى مشكلة الطرق ووسائل المواصلات المؤدية إليها.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراء التنسيقات اللازمة مع كل الجهات المعنية لسرعة إزالة كافة المعوقات بتلك المناطق، مع التأكيد على ضرورة سحب الأراضي غير المستغلة، والتي لم يتقدم المخصص لهم الأرض باتخاذ أي إجراءات خاصة بها وفقاً للمدد الزمنية المحددة والإجراءات التي حددتها الهيئة.

وتعليقا على ما أشار إليه محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج بشأن مشكلة المرافق، أوضح الوزير أن الدولة ستحل مشكلة المرافق بما يساهم في دفع العملية الصناعية بالمناطق الصناعية المختلفة في شتى أنحاء الجمهورية، وأنه سيتم تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.

وأشار أن اللقاء القادم سيكون مع مستثمري ومحافظ قنا يوم السبت القادم.