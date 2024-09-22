الوزير: تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية لأعمال الإدارة والصيانة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال كامل الوزير وزير
الصناعة والنقل، إنه سيتم تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.
وأضاف الوزير – خلال اجتماعه مع محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج ومستثمري المحافظ لبحث تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها – أنه تم الاتفاق على أن تتولى محافظة سوهاج رفع كفاءة الطرق المؤدية للمناطق الصناعية وتوفير وسائل نقل جماعي تساهم في نقل العاملين من وإلى تلك المناطق بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
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واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة سوهاج والتي يبلغ عددها 9 مناطق صناعية بواقع 6 مناطق تتبع ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى منطقتين تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمنطقة الاستثمارية بالمطاهير والتي تقع تحت ولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير. ضوابط جديدة لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضى الصناعية
كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق بالمحافظة، وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها، والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها، وأهم المعوقات التي تواجه المستثمرين، والتي تتعلق بعدم وجود مرافق في عدد من المناطق الصناعية، وتقادم المرافق في البعض الآخر، وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها وعدم استكمال المرافق في عدد من المناطق بالإضافة إلى مشكلة الطرق ووسائل المواصلات المؤدية إليها.
وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراء التنسيقات اللازمة مع كل الجهات المعنية لسرعة إزالة كافة المعوقات بتلك المناطق، مع التأكيد على ضرورة سحب الأراضي غير المستغلة، والتي لم يتقدم المخصص لهم الأرض باتخاذ أي إجراءات خاصة بها وفقاً للمدد الزمنية المحددة والإجراءات التي حددتها الهيئة.
وتعليقا على ما أشار إليه محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج بشأن مشكلة المرافق، أوضح الوزير أن الدولة ستحل مشكلة المرافق بما يساهم في دفع العملية الصناعية بالمناطق الصناعية المختلفة في شتى أنحاء الجمهورية، وأنه سيتم تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.
وأشار أن اللقاء القادم سيكون مع مستثمري ومحافظ قنا يوم السبت القادم.
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