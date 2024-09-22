775 مليون دولار صافى مشتريات الأجانب فى الدين المحلى أول 3 أسابيع من سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت تدفقات العرب والأجانب فى الدين الحكومى عبر السوق الثانوى خلال الفترة الأخيرة لتسجل خلال أول 3 أسابيع من شهر سبتمبر صافى شراء بنحو 775 مليون دولار.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، كانت صافى مشتريات العرب والأجانب نحو 13.46 مليار جنيه تعادل نحو 278 مليون دولار الأسبوع الماضى، فيما بلغت فى الأسبوع السابق عليه نحو 381 مليون دولار، وكانت قد سجلت نحو 116 مليون دولار خلال الأسبوع الأول من سبتمبر.
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وتزامن ذلك مع إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بعد لقاء مع ولى العهد السعودى، محمد بن سلمان، نية المملكة استثمار 5 مليارات دولار فى مصر عبر صندوق الاستثمارات العامة كمرحلة أولى، بخلاف الودائع الموجودة فى البنك المركزى المصرى والتى أعلنت المملكة فى وقت سابق نيتها تحويلها لاستثمارات.
وكشف رئيس الوزراء أن هناك مفاوضات مع الجانب السعودى باستثمارات من 10 إلى 15 مليار دولار، وأن اتفاقية حماية الاستثمارات سيتم تفعيلها خلال شهرين.
وأدى ذلك إلى تحسين آفاق الديون المصرية وارتفاع السندات المقومة بالدولار فى الأسواق الدولية.
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة أن وزير المالية أحمد كجوك قال فى لقاءاته بمستثمرين دوليين أن مصر بصدد طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات تقريبًا.
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