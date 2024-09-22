775 مليون دولار صافى مشتريات الأجانب فى الدين المحلى أول 3 أسابيع من سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت تدفقات العرب والأجانب فى الدين الحكومى عبر السوق الثانوى خلال الفترة الأخيرة لتسجل خلال أول 3 أسابيع من شهر سبتمبر صافى شراء بنحو 775 مليون دولار.

وبحسب بيانات المصرية، كانت صافى مشتريات العرب والأجانب نحو 13.46 مليار جنيه تعادل نحو 278 مليون دولار الأسبوع الماضى، فيما بلغت فى الأسبوع السابق عليه نحو 381 مليون دولار، وكانت قد سجلت نحو 116 مليون دولار خلال الأسبوع الأول من سبتمبر.

موضوعاتمصر تستهدف جعل“اقتصادية قناة السويس” مركزًا عالميًا لصناعة الوقود الأخضر مستثمرون من موريشيوس يسعون لإنشاء مشروع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بمصر “الوزير”: تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية لأعمال الإدارة والصيانة

وبدأ الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الأربعاء الماضى موجة تيسير نقدى بخفض الفائدة 0.5% دفعة واحدة، فى خطوة من شأنها تحسين شهية المستثمرين للأصول فى الأسواق الناشئة.

وتزامن ذلك مع إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بعد لقاء مع ولى العهد السعودى، محمد بن سلمان، نية المملكة استثمار 5 مليارات دولار فى مصر عبر صندوق الاستثمارات العامة كمرحلة أولى، بخلاف الودائع الموجودة فى البنك المركزى المصرى والتى أعلنت المملكة فى وقت سابق نيتها تحويلها لاستثمارات.

وكشف رئيس الوزراء أن هناك مفاوضات مع الجانب السعودى باستثمارات من 10 إلى 15 مليار دولار، وأن اتفاقية حماية الاستثمارات سيتم تفعيلها خلال شهرين.

وأدى ذلك إلى تحسين آفاق الديون المصرية وارتفاع السندات المقومة بالدولار فى الأسواق الدولية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة أن وزير المالية أحمد كجوك قال فى لقاءاته بمستثمرين دوليين أن مصر بصدد طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات تقريبًا.