مستثمرون من موريشيوس يسعون لإنشاء مشروع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى مجموعة شركات من موريشيوس لتأسيس مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر.

وقال باسيل بوثا، الشريك المؤسس لمجموعة جرينتك المتخصصة في إعادة تدوير المعادن، إن مجموعة المستثمرين يرغبون في إنشاء مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، لاستخلاص خمس معادن رئيسية مستخدمة في الأجهزة الإلكترونية وهي، الذهب، والبلاتين، والفضة، والبلاديوم، والنحاس، وتحويل نفايات البلاستيك إلى وقود.

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وأشار، خلال لقائه مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، إلى أن المعادن الخمس تُمثل 30% من مكونات الأجهزة الإلكترونية، بينما الـ 70% المتبقية هي من البلاستيك.

وأوضح أن مصانع شركته تستخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة في فصل مكونات الأجهزة الإلكترونية وإعادة تدويرها، هذا بالإضافة إلى توفير إهلاك أطنان جديدة من المعادن، والاستغناء عنها مقابل إعادة تدوير المعادن المُستخدمة بالفعل، مشيراً إلى أن حصيلة العالم من المخلفات الإلكترونية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، إن صناعة إعادة تدوير هذه المخلفات في مصر صناعة واعدة، وبالفعل شهد الاقتصاد المصري استقبال استثمارات محلية وأجنبية في هذا القطاع خلال الفترة الماضية، استغلالاً لحجم المخلفات الإلكترونية في مصر والذي يصل إلى 90 ألف طن سنوياً.

واستعرض فرص الاستثمار والشراكات الاستثمارية في قطاع تدوير المخلفات، والنظم الاستثمارية المناسبة لتوجهات الشركات الموريشية، مع عرض البيانات والدراسات الاقتصادية المرتبطة بصناعة تدوير المخلفات.