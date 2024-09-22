مصر تستهدف جعل اقتصادية قناة السويس مركزًا عالميًا لصناعة الوقود الأخضر

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إن الدولة المصرية تستهدف تحويل المنطقة الاقتصادية إلى مركزًا عالميًا لصناعة الوقود الأخضر، من خلال توفير مساحة تصل إلى 30 مليون متر مربع، تضم مختلف المنشآت الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر.

وأوضح جمال الدين، أن المنطقة تستهدف جمع مختلف الشركات العاملة في هذا المجال في موقع واحد؛ لتيسير تشغيل هذه المنشآت من خلال نموذج“الخدمات المشتركة”، حيث سيتم إنشاء محطة مياه توفر احتياجات إنتاج الوقود الأخضر، وممر خدمات لنقل الإنتاج إلى الميناء ومنه إلى الأسواق المختلفة، مما يخفض تكلفة الإنتاج ويسهم في خفض أسعار الوقود الأخضر.

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وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة انعكس على زيادة حجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية والموانئ حيث وصل خلال العامين الماضيين إلى نحو 6 مليارات دولار.

وأوضح أن البنية التحتية أضافت ميزة تنافسية لاقتصادية قناة السويس في مجال إنتاج الوقود الأخضر، سواء من خلال استقبال محطات إنتاجه، أو من خلال استضافة خدمات تموين السفن به من خلال مواني الهيئة.

واضاف، خلال جلسة نقاشية تحت عنوان” استكشاف المزايا الصناعية والبنية التحتية في مصر”، على هامش فعاليات البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة، أن تهيئة البنية التحتية احتلت أولويات استراتيجية المنطقة الاقتصادية منذ إنشائها، انطلاقا من أٌسس رؤية الدولة المصرية الاقتصادية.

وقال جمال الدين:“نجحنا في تجهيز المناطق الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، والتي بلغت 21 قطاعا صناعيا مستهدف توطينها، بالإضافة إلى عمليات تطوير المواني التي حازت على ثقة كبار المشغلين العالميين للتعاون مع اقتصادية قناة السويس، وعززت من موقع مواني الهيئة ضمن التصنيفات العالمية للمواني”.

وتابع:“نجحت المنطقة الاقتصادية في تحقيق معدلات تداول ملحوظة على الرغم من مختلف الظروف الإقليمية والعالمية المحيطة”.