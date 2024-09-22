مسؤول عسكري يرجح نقل إسرائيل الحرب إلى إيران بعد لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- رجّح محسن رضائي، عضو "مجمع تشخيص
مصلحة النظام" والقيادي السابق في "الحرس الثوري" الإيراني، اليوم الأحد، أن تنقل إسرائيل حربها إلى إيران بعد لبنان، الذي يشهد تصعيداً عسكرياً كبيراً في الساعات الأخيرة.
وقال إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى باستمرار إلى استفزازنا وجرنا إلى حرب شاملة مع الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ أعمال، مثل مهاجمة السفارات واغتيال إسماعيل هنية في طهران".
وأضاف رضائي: "قد ينقلون الحرب إلى إيران بعد لبنان"، وفق موقع "إيران إنترناشونال".
وفي وقت سابق دعا مسؤول عسكري إسرائيلي، بلاده إلى "نقل الحرب مباشرة إلى مصدر المشكلة، وهي إيران"، متهمًا إياها بأنها تستخدم وكلاءها لمحاصرة إسرائيل في حرب متعددة الجبهات، وأن هذه الحرب تتوسع مع ظهور جبهات جديدة أكثر عنفًا.
وفي مقابلة مع موقع "إيران إنترناشونال" المعارض قال يوناتان كونريكوس، العقيد المتقاعد والناطق الرسمي السابق باسم قوات الجيش الإسرائيلي، إن مصلحة إسرائيل تقتضي نقل الحرب إلى داخل إيران.
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