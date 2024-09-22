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مسؤول عسكري يرجح نقل إسرائيل الحرب إلى إيران بعد لبنان

9/22/2024 4:36:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- رجّح محسن رضائي، عضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام" والقيادي السابق في "الحرس الثوري" الإيراني، اليوم الأحد، أن تنقل إسرائيل حربها إلى إيران بعد لبنان، الذي يشهد تصعيداً عسكرياً كبيراً في الساعات الأخيرة.

وقال إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى باستمرار إلى استفزازنا وجرنا إلى حرب شاملة مع الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ أعمال، مثل مهاجمة السفارات واغتيال إسماعيل هنية في طهران".

وأضاف رضائي: "قد ينقلون الحرب إلى إيران بعد لبنان"، وفق موقع "إيران إنترناشونال".

وفي وقت سابق دعا مسؤول عسكري إسرائيلي، بلاده إلى "نقل الحرب مباشرة إلى مصدر المشكلة، وهي إيران"، متهمًا إياها بأنها تستخدم وكلاءها لمحاصرة إسرائيل في حرب متعددة الجبهات، وأن هذه الحرب تتوسع مع ظهور جبهات جديدة أكثر عنفًا.

وفي مقابلة مع موقع "إيران إنترناشونال" المعارض قال يوناتان كونريكوس، العقيد المتقاعد والناطق الرسمي السابق باسم قوات الجيش الإسرائيلي، إن مصلحة إسرائيل تقتضي نقل الحرب إلى داخل إيران.

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