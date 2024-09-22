الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال جنوب بيروت الجمعة إلى 45

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت / PNN - أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن حصيلة قصف
الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت أول من أمس (الجمعة)، ارتفع إلى 45 شهيدا.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة وفق "الوكالة الوطنية للإعلام"
إن أعمال رفع الانقاض تستمر لليوم الثالث على التوالي، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وباشرت الأدلة الجنائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أخذ عينات من جثامين شهداء في المستشفيات لم تحدد هويتهم بعد.
MENAFN22092024000205011050ID1108700593
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.