الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال جنوب بيروت الجمعة إلى 45

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" إن أعمال رفع الانقاض تستمر لليوم الثالث على التوالي، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وباشرت الأدلة الجنائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أخذ عينات من جثامين شهداء في المستشفيات لم تحدد هويتهم بعد.

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