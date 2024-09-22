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الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال جنوب بيروت الجمعة إلى 45

9/22/2024 4:36:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن حصيلة قصف الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت أول من أمس (الجمعة)، ارتفع إلى 45 شهيدا.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة وفق "الوكالة الوطنية للإعلام"
إن أعمال رفع الانقاض تستمر لليوم الثالث على التوالي، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وباشرت الأدلة الجنائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أخذ عينات من جثامين شهداء في المستشفيات لم تحدد هويتهم بعد.

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