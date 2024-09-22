مجلس التعاون الخليجي يؤكد أهمية دور المجتمع الدولي في دعم القرارات الأممية الخاصة بفلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN - أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية دور المجتمع الدولي في دعم الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الأممية، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليلة، على هامش مشاركته في أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
وأشاد البديوي بالجهود التي تبذلها الجمعية العامة للأمم المتحدة في التحضير والإعداد لانعقاد الدورة التاسعة والسبعين، مثمناً دورها الكبير في معالجة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، ودعم جهود السلام والتنمية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمات.
من جانبه، أشاد غوتيريش بدور دول مجلس التعاون إقليميا ودوليا، إضافة إلى ما حققته دول المجلس من إنجازات وطنية على كافة المستويات، مبينا أن ما تقدمه من مساعدات إنسانية وتنموية للدول المحتاجة يعد مصدر فخر للجميع.
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