مجلس التعاون الخليجي يؤكد أهمية دور المجتمع الدولي في دعم القرارات الأممية الخاصة بفلسطين

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية دور المجتمع الدولي في دعم الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الأممية، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليلة، على هامش مشاركته في أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وأشاد البديوي بالجهود التي تبذلها الجمعية العامة للأمم المتحدة في التحضير والإعداد لانعقاد الدورة التاسعة والسبعين، مثمناً دورها الكبير في معالجة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، ودعم جهود السلام والتنمية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمات.

من جانبه، أشاد غوتيريش بدور دول مجلس التعاون إقليميا ودوليا، إضافة إلى ما حققته دول المجلس من إنجازات وطنية على كافة المستويات، مبينا أن ما تقدمه من مساعدات إنسانية وتنموية للدول المحتاجة يعد مصدر فخر للجميع.