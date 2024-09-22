Sunday, 22 September 2024 01:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فصائل عراقية تعلن استهداف هدف حيوي في إسرائيل

9/22/2024 4:36:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بغداد / PNN - أعلنت فصائل عراقية اليوم الاحد أنها استهدفت "هدفا حيويا" في إسرائيل بواسطة "الطيران المسير" صباح اليوم الأحد، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوردت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها "استهدفت هدفا حيويا في الاراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر"، وذلك "استمرارا في نهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزّة".

وجاء البيان في وقت أشار فيه الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إلى "اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات"، مؤكدا أنهما "لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت المقاومة العراقية شنّ هجمات بطائرات من دون طيار على أهداف في إسرائيل.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أكّدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قائلة إنها اعترضت المسيّرات خارج مجالها الجوي.

MENAFN22092024000205011050ID1108700590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث