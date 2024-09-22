فصائل عراقية تعلن استهداف هدف حيوي في إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) بغداد / PNN - أعلنت فصائل عراقية اليوم الاحد أنها استهدفت "هدفا حيويا" في إسرائيل بواسطة "الطيران المسير" صباح اليوم الأحد، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوردت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها "استهدفت هدفا حيويا في الاراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر"، وذلك "استمرارا في نهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزّة".

وجاء البيان في وقت أشار فيه الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إلى "اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات"، مؤكدا أنهما "لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت المقاومة العراقية شنّ هجمات بطائرات من دون طيار على أهداف في إسرائيل.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أكّدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قائلة إنها اعترضت المسيّرات خارج مجالها الجوي.