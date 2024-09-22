حرب طويلة.. إسرائيل تضع خطة للقتال متعدد الجبهات

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- كشف موقع "والا" العبري أن هيئة الأركان العامة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، تعمل على خطة متعددة السنوات من شأنها إعداد الجيش للحرب في عدة جبهات، في حرب طويلة غير اعتيادية على ألوية وكتائب وفرق الجيش.
وقال الموقع إنه بينما يستعد الجيش لحرب كبرى ضد "حزب الله"، والتي يمكن أن تندلع في أي لحظة، بل وتؤدي إلى مواجهة مباشرة مع إيران، فإن احتمال أن تحاول "حماس" ترسيخ وجودها في الضفة هو أيضًا على جدول الأعمال.
وأضاف أن قادة الألوية والكتائب من الفرقة 98 اجتمعوا في إحدى قاعات معسكر القيادة الشمالية في صفد، للتحضير النهائي للحرب، وبدأوا يستعرضون هذه الخطة، مع اشتعال المشهد في الشمال، واحتمال اندلاع حرب واسعة في أي وقت، ومن غير المستبعد دخول إيران فيها لإنقاذ "حزب الله".
وقال قائد الفرقة، العميد جي ليفي: علينا تصعيد الخطط القتالية ضد "حزب الله" في لبنان، والوضع في الاعتبار تحركات حركة "حماس" في غزة والضفة، واحتمالية تدخل إيران لدعم "حزب الله".
وعُرِضَت الخطط العملياتية في حال اندلعت الحرب، واستعراض مسؤوليات الألوية، وركز قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري جوردين، على الاهتمام بالتحديات الكبيرة، علاوة على تحليل السيناريوهات المختلفة.
ووضع رئيس أركان الجيش الجنرال هيرتسي هاليفي، الخطوط الأساسية للخطة متعددة السنوات، وتشمل أساس التنظيم وعمليات الشراء والتدريب، وقد نقل مؤخرًا رسالة إلى هيئة الأركان العامة مفادها: "يجب أن نكسر باستمرار محاولات "العدو" لخلق المعادلات، ويجب السيطرة على الميدان والتطورات في السعي لتقصير الحرب، مع الاستعداد لحرب طويلة في النهاية.
و"الفرقة 98" هي فرقة مظليين من النخبة، أجرت تعديلات واسعة جدًا لتحويل فرق ألويتها القتالية إلى تلك التي تعرف كيفية تشغيل وقيادة الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من المعدات الثقيلة لاحتياجات المناورة لأول مرة بطريقة حصدت إنجازات كبيرة مع التركيز على منطقة خان يونس.
وعلّق موقع "والا" العبري بأن العملية التي مرت بها "الفرقة 98" مع اندلاع حرب "السيوف الحديدية" ترمز إلى حد ما إلى ضرورة تغيير هيكلية الجيش الإسرائيلي، والتكيف مع التهديدات المختلفة والساحات المتعددة في الوقت نفسه.
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