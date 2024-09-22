حرب طويلة.. إسرائيل تضع خطة للقتال متعدد الجبهات

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- كشف موقع "والا" العبري أن هيئة الأركان العامة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، تعمل على خطة متعددة السنوات من شأنها إعداد الجيش للحرب في عدة جبهات، في حرب طويلة غير اعتيادية على ألوية وكتائب وفرق الجيش.

وقال الموقع إنه بينما يستعد الجيش لحرب كبرى ضد "حزب الله"، والتي يمكن أن تندلع في أي لحظة، بل وتؤدي إلى مواجهة مباشرة مع إيران، فإن احتمال أن تحاول "حماس" ترسيخ وجودها في الضفة هو أيضًا على جدول الأعمال.

وأضاف أن قادة الألوية والكتائب من الفرقة 98 اجتمعوا في إحدى قاعات معسكر القيادة الشمالية في صفد، للتحضير النهائي للحرب، وبدأوا يستعرضون هذه الخطة، مع اشتعال المشهد في الشمال، واحتمال اندلاع حرب واسعة في أي وقت، ومن غير المستبعد دخول إيران فيها لإنقاذ "حزب الله".

وقال قائد الفرقة، العميد جي ليفي: علينا تصعيد الخطط القتالية ضد "حزب الله" في لبنان، والوضع في الاعتبار تحركات حركة "حماس" في غزة والضفة، واحتمالية تدخل إيران لدعم "حزب الله".



وعُرِضَت الخطط العملياتية في حال اندلعت الحرب، واستعراض مسؤوليات الألوية، وركز قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري جوردين، على الاهتمام بالتحديات الكبيرة، علاوة على تحليل السيناريوهات المختلفة.

ووضع رئيس أركان الجيش الجنرال هيرتسي هاليفي، الخطوط الأساسية للخطة متعددة السنوات، وتشمل أساس التنظيم وعمليات الشراء والتدريب، وقد نقل مؤخرًا رسالة إلى هيئة الأركان العامة مفادها: "يجب أن نكسر باستمرار محاولات "العدو" لخلق المعادلات، ويجب السيطرة على الميدان والتطورات في السعي لتقصير الحرب، مع الاستعداد لحرب طويلة في النهاية.

و"الفرقة 98" هي فرقة مظليين من النخبة، أجرت تعديلات واسعة جدًا لتحويل فرق ألويتها القتالية إلى تلك التي تعرف كيفية تشغيل وقيادة الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من المعدات الثقيلة لاحتياجات المناورة لأول مرة بطريقة حصدت إنجازات كبيرة مع التركيز على منطقة خان يونس.

وعلّق موقع "والا" العبري بأن العملية التي مرت بها "الفرقة 98" مع اندلاع حرب "السيوف الحديدية" ترمز إلى حد ما إلى ضرورة تغيير هيكلية الجيش الإسرائيلي، والتكيف مع التهديدات المختلفة والساحات المتعددة في الوقت نفسه.