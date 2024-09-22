مستشفيات إسرائيلية تعمل تحت الأرض بسبب القصف

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أفاد مركز "عيميك" الطبي في العفولة شمالي إسرائيل، اليوم الأحد، باستقباله 8 جرحى، بدأ بتقديم العلاج لهم، بعد إصابتهم جرّاء سقوط أو شظايا، ناتجة عن من جنوب لبنان.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد أعلنت في وقت سابق أيضًا عن إصابة 5 إسرائيليين بعد إصابتهم بشظايا صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على مستوطنة "كريات بيالك" في الجليل.

وقالت الصحيفة إن شخصًا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث مروري أثناء إطلاق صفارات الإنذار في "سهل زرعين" بالجليل الأدنى.

بالتوازي مع ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مستشفيات الشمال بدأت العمل وفق حالة الطوارئ، وألغت عمليات جراحية غير ضرورية.

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات للمستشفيات في شمال إسرائيل بنقل عملياتها إلى منشآت تتمتع بحماية إضافية من نيران الصواريخ والقذائف.

وبدأت مستشفيات حيفا والشمال تنقل أقسامًا إلى مجمعات محصنة تحت الأرض في ظل استمرار التصعيد، وأعلن مستشفى "رمبام" في حيفا أنه سينقل المرضى إلى منشأته الآمنة تحت الأرض.