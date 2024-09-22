برهم يبحث مع وزير التربية التونسي تعزيز منطلقات التعاون لخدمة التعليم

(MENAFN
- Palestine News Network
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تونس / PNN - بحث وزير التربية
والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم الأحد، مع وزير التربية والتعليم التونسي نور الدين النوري، سبل تعزيز التعاون لخدمة قطاع التعليم
العام في كلا البلدين.
وخلال اللقاء الذي عقد في تونس، تم التوافق على تنفيذ برامج توأمة بين المدارس الفلسطينية والتونسية، وبحث إمكانية الإفادة من معلمي تونس، وانخراطهم في بعض المبادرات التعليمية الموجهة لطلبة قطاع غزة، والتعاون في مجال التقييم وغيرها.
وفي هذا السياق؛ عبر برهم عن شكره لتونس لمواصلتها دعم قطاع التعليم الفلسطيني، وعن أمله في أن تكون هذه اللقاءات جزءا لا يتجزأ من بلورة معالم آفاق رحبة للتعاون على صعيد قطاع التعليم بين البلدين الشقيقين، مُطلعاً الوزير التونسي على عدوان الاحتلال المتواصل بحق قطاع التعليم الفلسطيني؛ خاصة في غزة.
بدوره؛ أطلع الوزير التونسي نظيره الفلسطيني على محاور التطوير التي تعكف عليها الوزارة التونسية للارتقاء بالمنظومة التربوية، مشيدا بالروابط التاريخية والعلاقات القوية بين البلدين لا سيما في مجال التعليم.
يشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار مُشاركته في المؤتمر الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم في مقر المنظمة بالجمهورية التونسية، تحت عنوان: "واقع تعليم الأطفال في مدينة القدس"، وسط التأكيد على ضرورة حماية حقهم في التعليم الحر والآمن.
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