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برهم يبحث مع وزير التربية التونسي تعزيز منطلقات التعاون لخدمة التعليم

9/22/2024 4:36:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تونس / PNN - بحث وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم الأحد، مع وزير التربية والتعليم التونسي نور الدين النوري، سبل تعزيز التعاون لخدمة قطاع التعليم العام في كلا البلدين.

وخلال اللقاء الذي عقد في تونس، تم التوافق على تنفيذ برامج توأمة بين المدارس الفلسطينية والتونسية، وبحث إمكانية الإفادة من معلمي تونس، وانخراطهم في بعض المبادرات التعليمية الموجهة لطلبة قطاع غزة، والتعاون في مجال التقييم وغيرها.

وفي هذا السياق؛ عبر برهم عن شكره لتونس لمواصلتها دعم قطاع التعليم الفلسطيني، وعن أمله في أن تكون هذه اللقاءات جزءا لا يتجزأ من بلورة معالم آفاق رحبة للتعاون على صعيد قطاع التعليم بين البلدين الشقيقين، مُطلعاً الوزير التونسي على عدوان الاحتلال المتواصل بحق قطاع التعليم الفلسطيني؛ خاصة في غزة.

بدوره؛ أطلع الوزير التونسي نظيره الفلسطيني على محاور التطوير التي تعكف عليها الوزارة التونسية للارتقاء بالمنظومة التربوية، مشيدا بالروابط التاريخية والعلاقات القوية بين البلدين لا سيما في مجال التعليم.

يشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار مُشاركته في المؤتمر الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم في مقر المنظمة بالجمهورية التونسية، تحت عنوان: "واقع تعليم الأطفال في مدينة القدس"، وسط التأكيد على ضرورة حماية حقهم في التعليم الحر والآمن.

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