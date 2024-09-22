محدث ثان أربع إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة من نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN -أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي بينهم طفلان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد،في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وقال مراسل الوكالة الرسمية إن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، اقتحموا حوش المسلماني في البلدة القديمة، وسط إطلاق للقنابل الدخانية والصوت باتجاه المواطنين، ووصول المزيد من التعزيزات من قوات الاحتلال.

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، ما أدى لإصابة طفلين (15، و17 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وشاب (27 عاما) في الظهر، ومسن (60 عاما) في اليد.

