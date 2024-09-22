محدث ثان أربع إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة من نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN -أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي بينهم طفلان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد،
في البلدة القديمة من مدينة نابلس.
وقال مراسل الوكالة الرسمية إن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، اقتحموا حوش المسلماني في البلدة القديمة، وسط إطلاق للقنابل الدخانية والصوت باتجاه المواطنين، ووصول المزيد من التعزيزات من قوات الاحتلال.
وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، ما أدى لإصابة طفلين (15، و17 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وشاب (27 عاما) في الظهر، ومسن (60 عاما) في اليد.
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