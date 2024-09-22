دراسة حديثة تكشف علاقة نوع خلفية شاشة الكمبيوتر بالإرهاق

كشفت دراسة علمية حديثة عن علاقة بين نوع خلفية شاشة جهاز الكمبيوتر والإصابة بالإرهاق، محذرة مما يسمى «إرهاق الفيديو كونفرانس» الذي يتم بسببه استهلاك جزء من طاقة المستخدم.

وأوضحت الدراسة، التي أجرتها نانيانغ تكنولوجيكال (إن.تي.يو) السنغافورية، أن نوع خلفية شاشة جهاز الكمبيوتر المستخدمة يمكن أن يكون سبباً آخر لما يعرف باسم «إرهاق الفيديو كونفرانس» (في.إف).

وقال هينغ شانغ من الجامعة السنغافورية: «اكتشفنا أن استخدام أنواع ومحتويات مختلفة للخلفيات الافتراضية في الأجهزة يمكن أن يسهم في الإصابة بإرهاق الفيديو كونفرانس».

وبحسب الدراسة التي أجرتها الجامعة، فإن استخدام «خلفيات الفيديو الافتراضية» يؤدي إلى الإصابة بمستويات أعلى من «إرهاق الفيديو كونفرانس»، مقارنة بالآخرين الذين يستخدمون خلفيات عبارة عن صور أو خلفيات افتراضية مخففة.

وبيَّن شانغ أن «المخ يتفاعل بصورة آلية مع المعلومات الجديدة في البيئة المحيطة»، مشيراً إلى أن هذا «يؤدي إلى استهلاك جزء من طاقة المستخدم، وهو ما يزيد من مستويات الإحساس بالإرهاق، وفيما بعد يؤدي إلى الإصابة بإرهاق الفيديو كونفرانس».

وشملت الدراسة، التي أجرتها جامعة إن.تي.يو، 610 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و76 عاماً ويعملون من المنزل لمدة تصل إلى 3 أيام أسبوعياً.

يُذكر أن إرهاق الفيديو كونفرانس أصبح ظاهرة خلال فترات الإغلاق أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد التي شهدت لجوء الموظفين إلى تطبيقات محادثة الفيديو للتواصل مع زملائهم ورؤسائهم في العمل بسبب العمل المنزل.

ولأن الشخص الذي يعمل من المنزل ربما يبذل جهداً بدنياً أقل مقارنة بالذهاب إلى المكتب، فإنه قد يتعجب من شعوره بالإرهاق.

لكن هذا الإرهاق لا يتعلق بإجراء مكالمة فيديو عبر تطبيق زووم بعد مكالمة عبر تطبيق تيمز ومكالمة عبر غوغل ميت وهكذا، كما أنه لا يتعلق بالتعديل اللانهائي لإعدادات الأجهزة والتطبيقات أثناء العمل، ولا حتى بمحاولات إخفاء الفوضى التي تضرب البيت عن عيون المدير الموجود على الجانب الآخر من الكاميرا أثناء الحديث عبر الفيديو كونفرانس.