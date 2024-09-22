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غارات جوية إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

9/22/2024 3:11:58 AM
(MENAFN- Amman Net) شنّ الجيش الإسرائيليّ سلسلة غارات جوية مكثفة على جنوب لبنان، منذ ساعات الفجر الأولى، استهدفت عدداً من القرى والبلدات.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت بأن الغارات طالت أطراف بلدات عزة، زفتا، العدوسية، وكذلك تم استهداف بلدة رومين ووادي السلوقي، وأطراف بلدتي زوطر وديرسريان.
وأضاف انه تم استهداف منطقتي رومين ودير الزهراني، إضافة إلى غارات أخرى طالت بلدات القنطرة، بني حيان و بنعفول، لافتا الى ان الغارات أدت الى أضرار مادية جسيمة دون تسجيل إصابات في الأرواح.
وأعلن "حزب الله" في بيان استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة "رفائيل" شمال حيفا بعشرات من الصواريخ، وذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى العديد من الشهداء والجرحى. ‏

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