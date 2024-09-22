غارات جوية إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

(MENAFN
- Amman Net) شنّ الجيش الإسرائيليّ سلسلة غارات جوية مكثفة على جنوب لبنان، منذ ساعات الفجر الأولى، استهدفت عدداً من القرى والبلدات.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت بأن الغارات طالت أطراف بلدات عزة، زفتا، العدوسية، وكذلك تم استهداف بلدة رومين ووادي السلوقي، وأطراف بلدتي زوطر وديرسريان.
وأضاف انه تم استهداف منطقتي رومين ودير الزهراني، إضافة إلى غارات أخرى طالت بلدات القنطرة، بني حيان و بنعفول، لافتا الى ان الغارات أدت الى أضرار مادية جسيمة دون تسجيل إصابات في الأرواح.
وأعلن "حزب الله" في بيان استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة "رفائيل" شمال حيفا بعشرات من الصواريخ، وذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف المناطق اللبنانية والتي أدت إلى العديد من الشهداء والجرحى.
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