الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 15 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل

(MENAFN
) أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن وحدات الدفاع الجوي لديها نجحت في اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، مستهدفة مناطق مختلفة عبر الأراضي الروسية، وأوضحت الوزارة على تيليجرام أن ست طائرات مسيرة تم إسقاطها فوق بحر آزوف، وأربع في منطقة روستوف في جنوب روسيا، والبقية في مناطق كورسك وأستراخان وبلغورود وفورونيج، مما يدل على هجوم طائرات مسيرة واسع النطاق عبر مناطق متعددة.
كذلك جاء هذا الإعلان بعد إعلان حالة الطوارئ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر، في مدينة تيخوريستك في جنوب روسيا، حيث أمرت السلطات بإخلاء السكان بعد أن استهدفت ضربة طائرة مسيرة أوكرانية مستودعًا للأسلحة، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة المدنيين والبنية التحتية العسكرية، وقد زادت الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية من تصعيد التوترات في المناطق القريبة من الحدود.
وأكد حاكم منطقة كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إعلان حالة الطوارئ المحلية لتسهيل المساعدة للمصابين وللتعامل بسرعة مع القضايا الناتجة عن الهجوم، حيث يهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة السكان وحل الآثار الفورية للهجوم.
كما شهد النزاع المستمر بين روسيا وأوكرانيا زيادة في حرب الطائرات المسيرة، حيث يستخدم كلا الجانبين الهجمات بالطائرات المسيرة لاستهداف أهداف استراتيجية، ويبرز تصعيد الهجمات بالطائرات المسيرة الجانب التكنولوجي المتزايد في النزاع، حيث يستمر كلا البلدين في تصعيد القتال على عدة جبهات، مما يعقد آفاق السلام.
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