الاحتلال يجدد غاراته على عدة بلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت /PNN/ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، غارات كثيفة على عدة بلدات جنوب لبنان.
واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية بلدات العزية، وعيتا الشعب، والزرارية، والطيبة، وعين قانا، وكفر ملكي، ومجدل زون، والمحمودية، والعيشية، وزبقين، وانصار، ووادي حسن، تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.
كما شنت طائرات الاحتلال غارات على
وبلدات طلوسة، ورب ثلاثين، وشيحين، والمالكية وياطر،
والخيام، ومركبا، وحولا، ووادي السلوقي، جنوبا، وبلدة زلايا في البقاع الغربي.
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