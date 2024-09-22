الاحتلال يجرف أراضي في قرية أم صفا شمال رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مساحات واسعة من أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله.
وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بأعمال تجريف واسعة في منطقة جبل الراس.
وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد بدأت بأعمال تجريف لأراضي القرية منذ عدة أيام، وحتى اليوم جرفت 500 دونم بهدف إقامة بؤرة استعمارية جديدة.
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