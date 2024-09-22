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الاحتلال يجرف أراضي في قرية أم صفا شمال رام الله

9/22/2024 3:11:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مساحات واسعة من أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بأعمال تجريف واسعة في منطقة جبل الراس.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد بدأت بأعمال تجريف لأراضي القرية منذ عدة أيام، وحتى اليوم جرفت 500 دونم بهدف إقامة بؤرة استعمارية جديدة.

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