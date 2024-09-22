الاحتلال يعتقل مواطنا من يطا ويداهم عدة منازل جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت عدة منازل.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن معاذ خليل حسن زين من بلدة يطا بعد مداهمة منزله، كما فتشت عدة منازل بالبلدة وعبثت بمحتوياتها.
وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن خالد أبو حماد في مخيم الفوار، ومنزل حسن عيسى البطاط في بلدة الظاهرية جنوبا، وفتشتهما.
وفي سياق متصل، تسببت قوات الاحتلال بانقلاب مركبة وإصابة سائقها بجروح في يطا، بعد مطاردتها.
كما شدد قوات الاحتلال من اجراءاتها العسكرية على مداخل المخيمات ونكلت بالمواطنين، وأغلقت البوابات الحديدية، ومداخل البلدات ومدينة الخليل، وأعاقت حركة المواطنين.
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