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الاحتلال يعتقل مواطنا من يطا ويداهم عدة منازل جنوب الخليل

9/22/2024 3:11:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت عدة منازل.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن معاذ خليل حسن زين من بلدة يطا بعد مداهمة منزله، كما فتشت عدة منازل بالبلدة وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن خالد أبو حماد في مخيم الفوار، ومنزل حسن عيسى البطاط في بلدة الظاهرية جنوبا، وفتشتهما.

وفي سياق متصل، تسببت قوات الاحتلال بانقلاب مركبة وإصابة سائقها بجروح في يطا، بعد مطاردتها.

كما شدد قوات الاحتلال من اجراءاتها العسكرية على مداخل المخيمات ونكلت بالمواطنين، وأغلقت البوابات الحديدية، ومداخل البلدات ومدينة الخليل، وأعاقت حركة المواطنين.

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