وزير الخارجية المصري والمفوض السامي لحقوق الإنسان يبحثان الوضع الإنساني الكارثي في غزة

MENAFN - Palestine News ) نيويورك/ PNN -التقى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة فولكر تورك يوم أمس السبت على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث بحثا الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن تقديره لمواصلة المفوض السامي تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين بسبب العدوان الاسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسماح بادخال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة.

كما أكد على أهمية التواصل مع الدول الغربية الكبرى التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الإنسان للضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية إن مصر تؤكد على مواصلة جهودها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما فى ذلك من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إعدادها بمبادرة وطنية خالصة لتحسين المناخ العام للحقوق والحريات.

كما استعرض الوزير إطلاق مبادرات لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكريس حقوق مختلف الفئات في المجتمع، بالإضافة إلى تعديل التشريعات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الحق في العدالة وضمانات المحاكمات العادلة ومنها إعداد مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية.

كما أكد على حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد طرفا فيها.