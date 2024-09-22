في اليوم الـ352 للعدوان: سبعة شهداء في قصف للاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في الاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة، في اليوم الـ352 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت بعدة قذائف بلدة خزاعة شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وأضاف، أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر انتشلت جثامين 4 شهاء من منطقة العطاطرة شرق مدينة رفح، إثر قصف الاحتلال للمواطنين.

وأشار إلى أن طائرة مسيرة من نوع "كواد كوبتر" أطلقت النار صوب مواطنين في محيط "تبة النويري" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,391، والإصابات إلى 95,760 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.