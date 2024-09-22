في اليوم الـ352 للعدوان: سبعة شهداء في قصف للاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف
الاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة، في اليوم الـ352 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت بعدة قذائف بلدة خزاعة شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد مواطنين.
وأضاف، أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر انتشلت جثامين 4 شهاء من منطقة العطاطرة شرق مدينة رفح، إثر قصف الاحتلال للمواطنين.
وأشار إلى أن طائرة مسيرة من نوع "كواد كوبتر" أطلقت النار صوب مواطنين في محيط "تبة النويري" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,391، والإصابات إلى 95,760 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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